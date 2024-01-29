"Привыкнуть к мысли о войне". Почему политики заговорили о столкновении с Россией

Милитаристская риторика Запада сочетается с большими учениями НАТО

29 января 2024, 11:30, ИА Амител

Флаги Евросоюза / Фото: unsplash.com

Западные издания словно по команде запестрели материалами о грядущей войне НАТО и России. Поводом служат заявления высокопоставленных военных – отставных и не очень. Разумеется, военный блок в предлагаемых сценариях только защищается, в то время как коварная Москва штампует планы нападения. Одна публикация еще могла сойти за случайность, максимум – две. Но когда в течение считанных дней ведущие СМИ (не считая средних и мелких) выдают столь немирные прогнозы, на ум приходит почти хрестоматийное "тенденция, однако", и появляется намерение разобраться в этом. Что и сделал журналист amic.ru Андрей Магас.

НАТО готовится

Наиболее активно тему "российской угрозы" раскручивают издания Великобритании и ФРГ. Стоит напомнить, что еще в начале января 2024-го германская газета Bild опубликовала некий "план" возможного нападения России на восточный фланг НАТО. При этом таблоид ссылался на "секретный документ" бундесвера. Согласно публикации, военный конфликт РФ и западного военного блока должен произойти летом 2025 года.

И вот недавно эстафету подхватил глава британского Генштаба Сухопутных сил Патрик Сандерс, заявивший Daily Mail, что вполне допускает в обозримой перспективе военный конфликт с Россией, поэтому жителям королевства следует быть готовыми взять в руки оружие.

По словам военачальника, в случае такого конфликта в государстве придется объявлять всеобщую мобилизацию, поскольку действующих сил "слишком мало". По мнению Сандерса, для такой мобилизации в общественном сознании должен произойти серьезный сдвиг. Ранее этот военачальник довольно жестко критиковал нынешнее состояние британской армии, ее оснащение и численность.

В публикации Daily Mail также приводится высказывание адмирала Роба Бауэра, офицера ВМС Нидерландов и председателя военного комитета НАТО, заявившего, что в случае военных действий Европа также должна будет сыграть свою роль.

"Мы должны понять, что сегодняшнее мирное состояние не является чем-то само собой разумеющимся. И поэтому мы, силы НАТО, готовимся к конфликту с Россией. Но требуется также готовить к этому промышленность и людей", – заявил он.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес также пророчит нападение России на западный альянс – правда, только в 2044 году. Начнется все с захвата Польши и Прибалтики, после чего российский флот станет господствовать в Северной Атлантике. Увлекательный сценарий, похожий на голливудские антисоветские боевики времен "холодной войны", он изложил той же Daily Mail.

Британский министр обороны Грант Шэппс тоже считает, что НАТО скоро придется повоевать – правда, не с одной Россией, что, согласитесь, нас немного утешает. Западному альянсу будет противостоять также Китай, Иран и КНДР, о чем глава минобороны рассказал порталу Breitbart.

В Германии министр обороны Писториус заявил в эфире телеканала ZDF, что страна должна осознать опасность войны с Россией, поэтому ей следует вооружаться.

По мнению главы военного ведомства, руководство страны обязано учитывать вероятность такого развития событий.

"Если мы с чем-то считаемся, необходимо настроиться на опасность, даже если неизвестно, наступит ли она и когда. На этот случай нужно вооружаться, что мы и делаем вместе с союзниками по НАТО", – сказал Писториус.

Глава минобороны ФРГ напомнил о предстоящем развертывании в Прибалтике немецкой бригады, которая к 2027 году должна стать "полностью боеспособной". При этом он повторил весьма распространенную на Западе мысль о том, что Москва якобы готовится напасть на страны НАТО: "Военные эксперты рассчитывают на период в несколько лет, который понадобится, чтобы Россия была в состоянии это сделать". Писториус заявляет, что у них есть три-пять лет для подготовки к военным действиям, в течение которых страна должна перевооружиться.

Между прочим, Писториус не в первый раз говорит о войне с Россией – в октябре 2023-го в эфире того же канала ZDF он заявил, что "нужно привыкнуть к мысли о возможности войны в Европе".

"Германия должна уметь защитить себя. Мы должны быть готовы к войне", – подчеркнул он.

Эхо украинского "контрнаступа"

Страны помельче не отстают от "больших западных боссов" – в начале января шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин заявил на конференции "Народ и оборона", что "в Швеции может быть война", и призвал сограждан готовиться противостоять России. Стоит напомнить, что шведы в НАТО пока не входят.

На этом фоне практически писком выглядит интервью газете The Times эстонского премьера Каи Каллас, предупредившей, что у Европы есть только три-пять лет на подготовку к "угрозе со стороны России".

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, политолог, военный эксперт Андрей Кошкин обратил внимание, что экспертами и ньюсмейкерами в данной волне материалов в СМИ о войне России и НАТО выступают европейские политики и военачальники, а ее причины кроются в украинском кризисе.

"Сначала Вашингтон вместе с союзниками спровоцировали кризис, потом анонсировали "контрнаступ", который провалился, причем в тот момент, когда республиканцы в конгрессе заблокировали очередной транш для Украины. И тут стало ясно, что вооружения и боеприпасов у США не хватает, поэтому дальнейшие тяготы украинского кризиса американцы решили переложить на плечи европейцев", – рассказал он amic.ru.

В то же время для этой "передачи эстафеты" требуются серьезные основания и развертывание ВПК, напомнил собеседник. Однако это обстоятельство вызывает недовольство как руководителей стран, так и рядовых граждан.

"Политики делают соответствующие заявления – не всегда публично, граждане начинают выходить на улицы. И, упреждая протестную волну, следуют заявления и публикации о необходимости готовиться к войне. При этом предлагается пренебречь многими внутренними проблемами. Для убедительности тезисы об угрозе войны высказывают статусные фигуры, а также проводятся большие учения – самые крупные со времен холодной войны", – рассуждает Андрей Кошкин.

Разумеется, без внимания российских официальных лиц западные публикации и заявления не остались. Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости отметил, что заявления западных политиков о якобы существующих российских планах нападения на военный блок НАТО служат оправданием собственной политики.

"Это действительно информационная война, которая ведется западным блоком против России и против населения собственных стран, чтобы оправдать, во всяком случае, существующую гибридную агрессию Запада против России", – сказал глава СВР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг наличие у руководства страны подобных намерений, заметив, что данное издание не гнушается публикацией откровенных уток. Руководитель СВР Сергей Нарышкин выразил убеждение, что подобными вбросами западные политики и СМИ и пытаются запугать Москву возможностью военного конфликта с Западом и заставить ее отказаться от целей СВО.

За полторы минуты от "судного дня"?

Политолог, обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов видит в обилии данных публикаций мощную пиар-составляющую.

"Следует учитывать, что мы вступили в год большого количества выборных кампаний – 65 государств избирают президентов или парламенты. Это довольно распространенная часть электоральной риторики, поскольку таким образом весьма удобно запугивать избирателя и продавать ему различные непопулярные истории – сюда входит и угроза атомной войны с часами "судного дня", неумолимо показывающими ее приближение", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Как известно, т. н. "часы судного дня", проект ученых-атомщиков Чикагского университета, недавно остановились на 90 секундах от "ядерной полуночи".

Андрей Кошкин напомнил, что раскрутка западного ВПК потребует значительных вложений и усилий, особенно с учетом того, что многие промышленные предприятия ранее были выведены в страны третьего мира.

"Для этого и требуется запугивание граждан предстоящей войной. Не секрет, что человек, оказавшись в экстремальных условиях, способен на многое – так и общество. И для противостояния опасности войны, мнимой или реальной, народы пойдут на различные лишения и ограничения", – отмечает он.

Что касается крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 24, то в них принимают участие официально более 90 тысяч военнослужащих, неофициально (по западным источникам) – более 340 тысяч. Военная часть маневров пройдет с 31 января и до конца мая 2024-го, в том числе вблизи российской границы. Не исключено, что с этими учениями, среди прочего, связан недавний приезд президента РФ Владимира Путина в Калининград.

На вопрос, могут ли такого рода учения спровоцировать боевые столкновения, Андрей Кошкин отвечает утвердительно.