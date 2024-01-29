"Привыкнуть к мысли о войне". Почему политики заговорили о столкновении с Россией
Милитаристская риторика Запада сочетается с большими учениями НАТО
29 января 2024, 11:30, ИА Амител
Западные издания словно по команде запестрели материалами о грядущей войне НАТО и России. Поводом служат заявления высокопоставленных военных – отставных и не очень. Разумеется, военный блок в предлагаемых сценариях только защищается, в то время как коварная Москва штампует планы нападения. Одна публикация еще могла сойти за случайность, максимум – две. Но когда в течение считанных дней ведущие СМИ (не считая средних и мелких) выдают столь немирные прогнозы, на ум приходит почти хрестоматийное "тенденция, однако", и появляется намерение разобраться в этом. Что и сделал журналист amic.ru Андрей Магас.
НАТО готовится
Наиболее активно тему "российской угрозы" раскручивают издания Великобритании и ФРГ. Стоит напомнить, что еще в начале января 2024-го германская газета Bild опубликовала некий "план" возможного нападения России на восточный фланг НАТО. При этом таблоид ссылался на "секретный документ" бундесвера. Согласно публикации, военный конфликт РФ и западного военного блока должен произойти летом 2025 года.
И вот недавно эстафету подхватил глава британского Генштаба Сухопутных сил Патрик Сандерс, заявивший Daily Mail, что вполне допускает в обозримой перспективе военный конфликт с Россией, поэтому жителям королевства следует быть готовыми взять в руки оружие.
По словам военачальника, в случае такого конфликта в государстве придется объявлять всеобщую мобилизацию, поскольку действующих сил "слишком мало". По мнению Сандерса, для такой мобилизации в общественном сознании должен произойти серьезный сдвиг. Ранее этот военачальник довольно жестко критиковал нынешнее состояние британской армии, ее оснащение и численность.
В публикации Daily Mail также приводится высказывание адмирала Роба Бауэра, офицера ВМС Нидерландов и председателя военного комитета НАТО, заявившего, что в случае военных действий Европа также должна будет сыграть свою роль.
"Мы должны понять, что сегодняшнее мирное состояние не является чем-то само собой разумеющимся. И поэтому мы, силы НАТО, готовимся к конфликту с Россией. Но требуется также готовить к этому промышленность и людей", – заявил он.
Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес также пророчит нападение России на западный альянс – правда, только в 2044 году. Начнется все с захвата Польши и Прибалтики, после чего российский флот станет господствовать в Северной Атлантике. Увлекательный сценарий, похожий на голливудские антисоветские боевики времен "холодной войны", он изложил той же Daily Mail.
Британский министр обороны Грант Шэппс тоже считает, что НАТО скоро придется повоевать – правда, не с одной Россией, что, согласитесь, нас немного утешает. Западному альянсу будет противостоять также Китай, Иран и КНДР, о чем глава минобороны рассказал порталу Breitbart.
В Германии министр обороны Писториус заявил в эфире телеканала ZDF, что страна должна осознать опасность войны с Россией, поэтому ей следует вооружаться.
По мнению главы военного ведомства, руководство страны обязано учитывать вероятность такого развития событий.
"Если мы с чем-то считаемся, необходимо настроиться на опасность, даже если неизвестно, наступит ли она и когда. На этот случай нужно вооружаться, что мы и делаем вместе с союзниками по НАТО", – сказал Писториус.
Глава минобороны ФРГ напомнил о предстоящем развертывании в Прибалтике немецкой бригады, которая к 2027 году должна стать "полностью боеспособной". При этом он повторил весьма распространенную на Западе мысль о том, что Москва якобы готовится напасть на страны НАТО: "Военные эксперты рассчитывают на период в несколько лет, который понадобится, чтобы Россия была в состоянии это сделать". Писториус заявляет, что у них есть три-пять лет для подготовки к военным действиям, в течение которых страна должна перевооружиться.
Между прочим, Писториус не в первый раз говорит о войне с Россией – в октябре 2023-го в эфире того же канала ZDF он заявил, что "нужно привыкнуть к мысли о возможности войны в Европе".
"Германия должна уметь защитить себя. Мы должны быть готовы к войне", – подчеркнул он.
Эхо украинского "контрнаступа"
Страны помельче не отстают от "больших западных боссов" – в начале января шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин заявил на конференции "Народ и оборона", что "в Швеции может быть война", и призвал сограждан готовиться противостоять России. Стоит напомнить, что шведы в НАТО пока не входят.
На этом фоне практически писком выглядит интервью газете The Times эстонского премьера Каи Каллас, предупредившей, что у Европы есть только три-пять лет на подготовку к "угрозе со стороны России".
Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, политолог, военный эксперт Андрей Кошкин обратил внимание, что экспертами и ньюсмейкерами в данной волне материалов в СМИ о войне России и НАТО выступают европейские политики и военачальники, а ее причины кроются в украинском кризисе.
"Сначала Вашингтон вместе с союзниками спровоцировали кризис, потом анонсировали "контрнаступ", который провалился, причем в тот момент, когда республиканцы в конгрессе заблокировали очередной транш для Украины. И тут стало ясно, что вооружения и боеприпасов у США не хватает, поэтому дальнейшие тяготы украинского кризиса американцы решили переложить на плечи европейцев", – рассказал он amic.ru.
В то же время для этой "передачи эстафеты" требуются серьезные основания и развертывание ВПК, напомнил собеседник. Однако это обстоятельство вызывает недовольство как руководителей стран, так и рядовых граждан.
"Политики делают соответствующие заявления – не всегда публично, граждане начинают выходить на улицы. И, упреждая протестную волну, следуют заявления и публикации о необходимости готовиться к войне. При этом предлагается пренебречь многими внутренними проблемами. Для убедительности тезисы об угрозе войны высказывают статусные фигуры, а также проводятся большие учения – самые крупные со времен холодной войны", – рассуждает Андрей Кошкин.
Разумеется, без внимания российских официальных лиц западные публикации и заявления не остались. Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости отметил, что заявления западных политиков о якобы существующих российских планах нападения на военный блок НАТО служат оправданием собственной политики.
"Это действительно информационная война, которая ведется западным блоком против России и против населения собственных стран, чтобы оправдать, во всяком случае, существующую гибридную агрессию Запада против России", – сказал глава СВР.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг наличие у руководства страны подобных намерений, заметив, что данное издание не гнушается публикацией откровенных уток. Руководитель СВР Сергей Нарышкин выразил убеждение, что подобными вбросами западные политики и СМИ и пытаются запугать Москву возможностью военного конфликта с Западом и заставить ее отказаться от целей СВО.
За полторы минуты от "судного дня"?
Политолог, обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов видит в обилии данных публикаций мощную пиар-составляющую.
"Следует учитывать, что мы вступили в год большого количества выборных кампаний – 65 государств избирают президентов или парламенты. Это довольно распространенная часть электоральной риторики, поскольку таким образом весьма удобно запугивать избирателя и продавать ему различные непопулярные истории – сюда входит и угроза атомной войны с часами "судного дня", неумолимо показывающими ее приближение", – поделился он своим мнением с amic.ru.
Как известно, т. н. "часы судного дня", проект ученых-атомщиков Чикагского университета, недавно остановились на 90 секундах от "ядерной полуночи".
Андрей Кошкин напомнил, что раскрутка западного ВПК потребует значительных вложений и усилий, особенно с учетом того, что многие промышленные предприятия ранее были выведены в страны третьего мира.
"Для этого и требуется запугивание граждан предстоящей войной. Не секрет, что человек, оказавшись в экстремальных условиях, способен на многое – так и общество. И для противостояния опасности войны, мнимой или реальной, народы пойдут на различные лишения и ограничения", – отмечает он.
Что касается крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 24, то в них принимают участие официально более 90 тысяч военнослужащих, неофициально (по западным источникам) – более 340 тысяч. Военная часть маневров пройдет с 31 января и до конца мая 2024-го, в том числе вблизи российской границы. Не исключено, что с этими учениями, среди прочего, связан недавний приезд президента РФ Владимира Путина в Калининград.
На вопрос, могут ли такого рода учения спровоцировать боевые столкновения, Андрей Кошкин отвечает утвердительно.
"Это может вылиться в локальный конфликт, но также будем помнить историю. Когда несколько десятков лет назад Германия перебросила десятки дивизий к нашей границе, это тоже объяснялось учениями. Но, как мы помним, эти учения переросли для нас в Великую Отечественную войну. Так что нужно быть готовыми к любым поворотам", – заключил эксперт.
11:44:04 29-01-2024
НАТО готовится ---- ну к неядерной же. В случае ядерной стран НАТО и России не будет, а Китай к этому наверное готов
12:12:35 29-01-2024
А по сопатке НАТО не хочет?
12:16:52 29-01-2024
Вполне ожидаемая реакция на публичные заявления нашего бывшего президента, например, нанести ядерный удар по Варшаве.
13:20:48 29-01-2024
Гость (12:16:52 29-01-2024) Вполне ожидаемая реакция на публичные заявления нашего бывше... Логичной реакцией была бы попытка отодвинуть ядерную войну, а они наоборот приближают. У них с логикой, как с гендерной принадлежностью, перепутано
12:17:28 29-01-2024
Китая тоже не будет в случае ядерной. Миллиард ямок не спасут
13:15:43 29-01-2024
В случаи ядерной войны между НАТО и Россией Китай не при делах. Он подождет
13:45:00 29-01-2024
Гость (13:20:48 29-01-2024) У них с логикой, как с гендерной принадлежностью, перепутано Умею читать на трёх языках и постоянно читаю интернет на английском, немецком и русском. Но только в русском интернете ежедневно читаю про гомосексуальные проблемы.
15:46:04 29-01-2024
Гость (13:45:00 29-01-2024) Умею читать на трёх языках и постоянно читаю интернет на анг... Так у них и нет проблем - шпилятся в зад и проблем не видят.
13:50:33 29-01-2024
"Гансам" не надоело, что наглосаксы их постоянно используют?
13:54:26 29-01-2024
много букв от экспертов идеалистов, они всегда много говорят, и если случайно совпало 5% от сказанного, то считают себя больно умными. Читайте лучше Ленина в оригинале(не пересказ кого-либо), работы проверенные на практике и актуальные сегодня.
18:13:34 29-01-2024
Кредо Китая - сидеть на берегу и ждать когда по реке проплывает тело твоего врага...!
18:14:53 29-01-2024
Политика Китая - сидеть на берегу и ждать когда по реке проплывёт тело его врага..!
18:20:23 29-01-2024
Окна Овертона!..
18:22:42 29-01-2024
Окно Овертона: от Немыслимые, через Радикальные, Приемлемые, Разумные, Стандартные, до Действующая норма
18:26:01 29-01-2024
Билл Клинтон. 25 октября 1995 года. На закрытом совещании объединенного комитета начальников штабов. Последние 10 лет политика в отношении СССР и его союзников, убедительно доказала правильность нашего курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а так же сильнейшего военного блока. Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность сначала Горбачева, а потом Ельцина и их окружения, в том числе используя тех кто занял откровенно проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с советским союзом по средством атомной бомбы, правда, с одним существенным отличием, мы получили сырьевой придаток (Россию) не разрушенное атомом государство. Да мы затратили на это многие миллиарды долларов, но мы уже сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За 4 года мы и наши союзники получили различного сырья из России (за копейки) на 15 миллиардов долларов. Сотни тонн золота, драгоценных камней и т.д. Под несуществующие проекты нам (Америке) передано из России за ничтожно малые суммы свыше 20 тысяч тонн меди, почти 50 тысяч тонн алюминия, 2 тысячи тонны цезия, бериллия стронция и т.д. Расшатав идеологические основы России, мы сумели бескровно вывести из перманентной война за мировое господство, государство, составляющее основную конкуренцию Америке.
18:28:27 29-01-2024
Стратегия национальной безопасности США 2022 г. Документально, публично, при каждом новом президенте, и раз в 5 лет официальный прогноз ЦРУ. 1. США глобальное государство. Нет деления на внутреннюю и внешнюю политику. Любой вопрос решаемый США это глобальный вопрос. 2. Новое деление мира: США и их враги свободного мира, автократии: Иран, КНДР, Россия (раньше мы были - Проблема, теперь враг). Любая страна которую они определят как автократия. Автократии должны быть побеждены все сразу Г.Киссенжер. 3. Глобализация сделала своё дело, позволила США достигнуть высоты на которой она сейчас находится. Но Китай уходит вперёд, и поэтому в рамках новой стратегии мир будет разбит по секторам. ------ В документе много рассуждений о глобальных проблемах: климат, бесконтрольное распространение ядерного оружия, капиталистические кризисы... Вывод один: Глобальные проблемы может решить только Глобальное Государство!.. Срок реализации: 2030 г. * Глобальные тренды ЦРУ. Должны были выйти в 2022, вышли в 2021 году (из-за СВО!). 5 сценариев: 1. Ренессанс демократии. Демократия лучше автократии. США несёт всем демократию, против этого может выступить Китай и Россия, но проиграют т.к., не эффективно считают. Демократия всегда побеждает. 2. Мир на дрейфе, заглохшие моторы. Постоянные волны кризисов, от чего мир будет рассыпаться. Обязательства можно не выполнять. Новое средневековье. 3. Конкурентное сосуществование Китая и США. Конкурировать но не воевать. 4. Башни или бункеры. Негативное описание. Мы это описываем как многополярный мир (мир цивилизаций). Мир разделен на бункеры или государства и конфликтен. 5. (Наиболее вероятный!) Раньше назывался "Слияние" и имелось указание на мировую проблему которая пойдет от летучих мышей, сейчас "Трагедия и мобилизация". Мир объединяется и решает мировые проблемы. Но вначале будет глобальная трагедия! т.к., мир не может осознать опасность национальных государств. Молодежь восстанет против мира стариков, которые привели к этой трагедии. Либо новая пандемия, либо даже ядерный конфликт. Мировая империя, мировое правительство. Действующее везде и постоянно, но не ООН. Рабочее Название "Совет безопасности человека". В него помимо отдельных государств войдут корпорации (в отличии от ООН). Главным противником этого плана считается не кто иной как Россия.