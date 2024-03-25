В каких странах до сих есть смертная казнь и за что ее назначают?
Вопрос о введении смертной казни в России возник после теракта в "Крокус-Сити"
25 марта 2024, 13:08, ИА Амител
Наручники. Преступление / Фото: rawpixel.com on Freepik
В России нет смертной казни, с 1997 года на нее наложен мораторий. Но расстрел десятков людей в концертном комплексе "Крокус-Сити Холле" 22 марта 2024 года стал поводом обсудить - а не вернуть ли в стране высшую меру наказания за терроризм. Тем более, что в мире немало стран, где казнь все еще возможна. Рассказываем, в каких и за что.
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В каких странах есть смертная казнь?
Смертная казнь сохранилась в 64 странах мира. Это Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Кувейт, Египет, Палестина, Саудовская Аравия, США, Белоруссия, Индия, Япония и другие.
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За какие преступления могут осудить на смертную казнь?
Также в некоторых странах смертная казнь предусмотрена за богохульство, внебрачный секс, супружескую измену или гомосексуальность. Лишить жизни могут за торговлю наркотиками и проституцию
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Как много казней свершается в мире?
Год назад международная организация Amnesty International ("Эмнести Интернейшнл") опубликовала доклад о количестве смертных казней в 2022 году в мире. Официально их было зарегистрировано 883. И это без учета Китая, где такая информация закрыта. Как и в Северное Корее и Вьетнаме. Но эксперты говорят, что как раз в этих странах смертная казнь наиболее распространена.
Больше всех официально в позапрошлом году казнили в Иране - 576 человека. А США 18 человек.
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Кто предложил вернуть смертную казнь в России?
К тому же призывают лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, первый зампред Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и другие.
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А могут ли в России вернуть смертную казнь?
Фактически эта мера наказания на законодательном уровне все еще существует. На нее наложен мораторий. Как сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, российский парламент не может вернуть смертную казнь, потому что вето наложил Конституционный суд России. Чтобы ее вернуть, придется менять Конституцию. Однако чиновники и депутаты намерены "проработать этот вопрос".
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14:10:05 25-03-2024
Не понятно: зачем её вообще отменяли?
14:58:23 26-03-2024
Гость (14:10:05 25-03-2024) Не понятно: зачем её вообще отменяли?... Для вступления в Европейский союз. это было необходимо в 90-е
14:15:44 25-03-2024
Возвращать смертную казнь необходимо, притом исключительно через ПОВЕШЕНИЕ. Этот способ смертной казни всякого рода исламисты боятся как огня, поскольку эта позорная смерть, казнённый таким способом не попадает в их исламский рай. Посмотрите на казни в Иранге- подъехал "сам гружу-сам везу" и преступник болтается на крюке... недорого и эффективно.
14:23:26 25-03-2024
Белоруссия? Опа....Так может хлопцев на экскурсию к белорусам свозить, в последний путь то?
14:43:17 25-03-2024
Несколько лет назад в белорусском метро был терракт. Насколько помню, совершили 2 парня в возрасте 20 -20+. Лукашенко подписал указ, террористов казнили. Но там всё было очевидно по камерам и свидетелей много. То есть без вариантов, доказательства прямые.
20:59:31 25-03-2024
Не понятно: зачем её вообще отменяли? Кто ее отменял? Читать не умеете? ЕЕ никто не отменял. Мораторий был наложен. В УК РФ до сих пор имеется один из видов наказания - смертная казнь.
09:45:46 26-03-2024
Не понятно: зачем её вообще (20:59:31 25-03-2024) Не понятно: зачем её вообще отменяли? Кто ее отменял? Читать... Мораторий на смертную казнь является прямым признаком несовершенства судебной системы. При этом сама система это признает. Мораторий введен в связи с тем что это исключает возможность сведения "личных счетов" властьимущих с опозицией. Девиз такой "лучше мы 30 лет будем кормить в тюрьме тысячу человек виновных в тяжких преступлениях, чем казним одного невиновного"
14:59:07 26-03-2024
Гость (14:10:05 25-03-2024) Не понятно: зачем её вообще отменяли?... Для вступления в Европейский союз. это было необходимо в 90-е