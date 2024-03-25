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В каких странах до сих есть смертная казнь и за что ее назначают?

Вопрос о введении смертной казни в России возник после теракта в "Крокус-Сити"

25 марта 2024, 13:08, ИА Амител

Наручники. Преступление / Фото: rawpixel.com on Freepik
Наручники. Преступление / Фото: rawpixel.com on Freepik

В России нет смертной казни, с 1997 года на нее наложен мораторий. Но расстрел десятков людей в концертном комплексе "Крокус-Сити Холле" 22 марта 2024 года стал поводом обсудить - а не вернуть ли в стране высшую меру наказания за терроризм. Тем более, что в мире немало стран, где казнь все еще возможна. Рассказываем, в каких и за что.

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В каких странах есть смертная казнь?

Смертная казнь сохранилась в 64 странах мира. Это Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Кувейт, Египет, Палестина, Саудовская Аравия, США, Белоруссия, Индия, Япония и другие.
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За какие преступления могут осудить на смертную казнь?

В основном на смертную казнь осуждают за убийства с отягчающими обстоятельствами, терроризм, шпионаж и предательство родины. Например, в прошлом году в ОАЭ казнили мужчину, который убил отца в дни священного месяца Рамадан, нанеся ему 36 ранений. В Китае 36 преступлений, за которые могут лишить жизни. Но, вопреки распространенному мнению, за взяточничество здесь почти никогда не осудят настолько строго. Только за терроризм, убийство и насилие.

Также в некоторых странах смертная казнь предусмотрена за богохульство, внебрачный секс, супружескую измену или гомосексуальность. Лишить жизни могут за торговлю наркотиками и проституцию
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Как много казней свершается в мире?

Год назад международная организация Amnesty International ("Эмнести Интернейшнл") опубликовала доклад о количестве смертных казней в 2022 году в мире. Официально их было зарегистрировано 883. И это без учета Китая, где такая информация закрыта. Как и в Северное Корее и Вьетнаме. Но эксперты говорят, что как раз в этих странах смертная казнь наиболее распространена.
Больше всех официально в позапрошлом году казнили в Иране - 576 человека. А США 18 человек. 
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Кто предложил вернуть смертную казнь в России?

С инициативой выступили многие политики. Одним из первых стал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Также за инициативу высказала советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская. По ее словам, только казнь будет адекватным наказание за такое преступление. Тех, кто это совершил, она назвала "трусливыми, мерзкими фанатиками-террористами".

К тому же призывают лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, первый зампред Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и другие.
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А могут ли в России вернуть смертную казнь?

Фактически эта мера наказания на законодательном уровне все еще существует. На нее наложен мораторий. Как сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, российский парламент не может вернуть смертную казнь, потому что вето наложил Конституционный суд России. Чтобы ее вернуть, придется менять Конституцию. Однако чиновники и депутаты намерены "проработать этот вопрос".

Москва Теракт
Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 8

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Гость

14:10:05 25-03-2024

Не понятно: зачем её вообще отменяли?

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Гость

14:58:23 26-03-2024

Гость (14:10:05 25-03-2024) Не понятно: зачем её вообще отменяли?... Для вступления в Европейский союз. это было необходимо в 90-е

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Гость

14:15:44 25-03-2024

Возвращать смертную казнь необходимо, притом исключительно через ПОВЕШЕНИЕ. Этот способ смертной казни всякого рода исламисты боятся как огня, поскольку эта позорная смерть, казнённый таким способом не попадает в их исламский рай. Посмотрите на казни в Иранге- подъехал "сам гружу-сам везу" и преступник болтается на крюке... недорого и эффективно.

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Гость

14:23:26 25-03-2024

Белоруссия? Опа....Так может хлопцев на экскурсию к белорусам свозить, в последний путь то?

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Гость

14:43:17 25-03-2024

Несколько лет назад в белорусском метро был терракт. Насколько помню, совершили 2 парня в возрасте 20 -20+. Лукашенко подписал указ, террористов казнили. Но там всё было очевидно по камерам и свидетелей много. То есть без вариантов, доказательства прямые.

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Не понятно: зачем её вообще

20:59:31 25-03-2024

Не понятно: зачем её вообще отменяли? Кто ее отменял? Читать не умеете? ЕЕ никто не отменял. Мораторий был наложен. В УК РФ до сих пор имеется один из видов наказания - смертная казнь.

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гость

09:45:46 26-03-2024

Не понятно: зачем её вообще (20:59:31 25-03-2024) Не понятно: зачем её вообще отменяли? Кто ее отменял? Читать... Мораторий на смертную казнь является прямым признаком несовершенства судебной системы. При этом сама система это признает. Мораторий введен в связи с тем что это исключает возможность сведения "личных счетов" властьимущих с опозицией. Девиз такой "лучше мы 30 лет будем кормить в тюрьме тысячу человек виновных в тяжких преступлениях, чем казним одного невиновного"

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Гость

14:59:07 26-03-2024

Гость (14:10:05 25-03-2024) Не понятно: зачем её вообще отменяли?... Для вступления в Европейский союз. это было необходимо в 90-е

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