Вопрос о введении смертной казни в России возник после теракта в "Крокус-Сити"

25 марта 2024, 13:08, ИА Амител

Наручники. Преступление / Фото: rawpixel.com on Freepik

В России нет смертной казни, с 1997 года на нее наложен мораторий. Но расстрел десятков людей в концертном комплексе "Крокус-Сити Холле" 22 марта 2024 года стал поводом обсудить - а не вернуть ли в стране высшую меру наказания за терроризм. Тем более, что в мире немало стран, где казнь все еще возможна. Рассказываем, в каких и за что.

1 В каких странах есть смертная казнь? Смертная казнь сохранилась в 64 странах мира. Это Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Кувейт, Египет, Палестина, Саудовская Аравия, США, Белоруссия, Индия, Япония и другие.

2 За какие преступления могут осудить на смертную казнь?



Также в некоторых странах смертная казнь предусмотрена за богохульство, внебрачный секс, супружескую измену или гомосексуальность. Лишить жизни могут за торговлю наркотиками и проституцию В основном на смертную казнь осуждают за убийства с отягчающими обстоятельствами, терроризм, шпионаж и предательство родины. Например, в прошлом году в ОАЭ казнили мужчину, который убил отца в дни священного месяца Рамадан, нанеся ему 36 ранений. В Китае 36 преступлений, за которые могут лишить жизни. Но, вопреки распространенному мнению, за взяточничество здесь почти никогда не осудят настолько строго. Только за терроризм, убийство и насилие.Также в некоторых странах смертная казнь предусмотрена за богохульство, внебрачный секс, супружескую измену или гомосексуальность. Лишить жизни могут за торговлю наркотиками и проституцию

3 Как много казней свершается в мире? Год назад международная организация Amnesty International ("Эмнести Интернейшнл") опубликовала доклад о количестве смертных казней в 2022 году в мире. Официально их было зарегистрировано 883. И это без учета Китая, где такая информация закрыта. Как и в Северное Корее и Вьетнаме. Но эксперты говорят, что как раз в этих странах смертная казнь наиболее распространена. Больше всех официально в позапрошлом году казнили в Иране - 576 человека. А США 18 человек.

4 Кто предложил вернуть смертную казнь в России?



К тому же призывают лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, первый зампред Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и другие. С инициативой выступили многие политики. Одним из первых стал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Также за инициативу высказала советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская. По ее словам, только казнь будет адекватным наказание за такое преступление. Тех, кто это совершил, она назвала "трусливыми, мерзкими фанатиками-террористами".К тому же призывают лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, первый зампред Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и другие.