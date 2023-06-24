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Мятеж ЧВК "Вагнер". Главное к этому часу

В ряде российских городов вводят различные ограничения, а чиновники выступают в поддержку Владимира Путина, который заявил, что страна защитит себя от внутреннего предательства

24 июня 2023, 22:10, ИА Амител

Ростов-на-Дону 24 июня / Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Ростов-на-Дону 24 июня / Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Ситуации вокруг мятежа ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не утихает. Рассказываем о главных новостях к этому часу.

  • Минобороны назвало заявления Евгения Пригожина о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" провокацией.
  • На бизнесмена завели уголовное дело по статье о вооруженном мятеже. Санкция предусматривает до 20 лет тюрьмы.
  • ЦОС ФСБ назвал призывы к вооруженному конфликту в РФ "ударом в спину" военным и призвал бойцов ЧВК "Вагнер" остановиться и задержать Пригожина.
  • Генерал Сергей Суровикин также призвал руководство, командование и бойцов ЧВК остановиться, подчиниться воле президента и решить все проблемы мирным путем.
  • Минобороны сообщило, что ВСУ после провокации Пригожина группируют силы на Бахмутовском направлении для наступления. По противнику наносят удары.
  • Первый канал  назвал распространяемое Пригожиным видео постановкой.
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент в курсе событий, принимаются необходимые меры.
  • Пригожин вместе с бойцами утром 24 июня вошел в Ростов-на-Дону.
  • Губернатор Ростовской области призвал жителей по возможности не покидать дома.
  • В Москве, а также в Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. В нескольких городах РФ также отменили массовые мероприятия и усилили меры безопасности. 
  • Владимир Путин выступил с обращением, заявив, что в России пытаются организовать мятеж, страна защитит себя от внутреннего предательства.
  • Депутаты Госдумы и Совет Федерации поддерживают президента и выступают за консолидацию сил, заявили Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.
  • Водителей попросили воздержаться от поездок по трассам М-4 "Дон" и М-2 "Крым". Местами выезд на М-4 закрыт.
  • Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: "Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства – сплотиться вокруг президента, Верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны. Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим".
  • Страницы ЧВК "Вагнер" блокируют в соцсетях, также в России заблокировали РИА ФАН и связанные с Пригожиным ресурсы.
  • Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России на ближайшие даты, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.
  • Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил в поддержку президента, а также призвал депутатов разных уровней, глав муниципальных образований и кандидатов в губернаторы сделать то же самое.
  • Поддержал президента и мэр Барнаула Вячеслав Франк.
мятеж ЧВК Вагнер

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Гость

22:33:18 24-06-2023

Концовочка повесилила

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