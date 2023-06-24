Мятеж ЧВК "Вагнер". Главное к этому часу

В ряде российских городов вводят различные ограничения, а чиновники выступают в поддержку Владимира Путина, который заявил, что страна защитит себя от внутреннего предательства

24 июня 2023, 22:10, ИА Амител

Ростов-на-Дону 24 июня / Фото: Эрик Романенко / ТАСС