На Алтае пассажирский автобус в метель слетел с трассы

Пострадавших нет

09 ноября 2025, 16:20, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 9 ноября в Косихинском районе с трассы съехал пассажирский автобус. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Авария произошла недалеко от села Полковниково. По предварительным данным, причинами стали сильный боковой ветер и гололедица. Транспорт вылетел в кювет, но не опрокинулся.

В салоне находились 19 пассажиров и водитель. На место оперативно выехали спасатели и спецтехника. Людей пересадили в попутный автобус и отправили далее по маршруту в Барнаул. Пострадавших в ходе происшествия нет.