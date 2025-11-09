На Алтае пассажирский автобус в метель слетел с трассы
Пострадавших нет
09 ноября 2025, 16:20, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
В ночь на 9 ноября в Косихинском районе с трассы съехал пассажирский автобус. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.
Авария произошла недалеко от села Полковниково. По предварительным данным, причинами стали сильный боковой ветер и гололедица. Транспорт вылетел в кювет, но не опрокинулся.
В салоне находились 19 пассажиров и водитель. На место оперативно выехали спасатели и спецтехника. Людей пересадили в попутный автобус и отправили далее по маршруту в Барнаул. Пострадавших в ходе происшествия нет.
«Призываем водителей проявлять осторожность в условиях сильного ветра и гололедицы», - отметили в ведомстве.
20:41:13 09-11-2025
Шины летние или зимние?
09:27:49 10-11-2025
Сколько можно терпеть такое низкое качество регулярных пассажирских перевозок на автобусах? У блаблакара таких трагедий не бывает никогда! Только совместные поездки и перевозки на легковых автомобилях гарантируют безопасность, потому что водитель свою машину бережет. А эти наездники на автобусах уже сколько этих самых автобусов разложили - не счесть.
09:57:35 10-11-2025
Статистика по авариям бла-бла говорит иное.
Пассажиров автобуса пересадили в другой автобус и они продолжили свой путь, а с легковых авто из кюветов людей чаще перегружают на носилках или в мешках