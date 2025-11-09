Водителей просят перенести дальние поездки

09 ноября 2025, 13:18, ИА Амител

Сильная метель в Барнауле / Фото amic.ru

На Алтайский край вновь надвигается волна непогоды. 10 ноября в регионе ожидаются дождь со снегом, метели и ветер до 25 м/с. Об этом сообщает РСЧС.

Согласно прогнозу, на дорогах вероятны гололедные явления. Ветер усилится до 17–22 м/с, местами порывы достигнут 25 м/с и более.

Автомобилистам настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными и внимательными. Также водителей просят воздержаться от дальних поездок. Пешеходам советуют переждать непогоду в здании, а на улице обходить слабо закрепленные конструкции. При экстренной ситуации жителей Алтайского края просят звонить по телефону 112.

Напомним, 9 ноября юго-западный ветер в регионе дует со скоростью 7–12 м/с, местами порывы достигают 15–20 м/с. О правилах безопасности в непогоду можно прочитать здесь.