В Алтайском крае дети развели костер и устроили крупный пожар

Теперь их родителей ждет серьезный штраф

06 апреля 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В окрестностях села Алтайского спасатели потушили травяной пожар. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Для ликвидации возгорания пришлось задействовать тракторы, которые опахивали территорию села.

"Специалисты госпожнадзора, прибывшие на место, выяснили, что началом возгорания стал костер, разведенный детьми на высохшей поляне. При достаточно сильном ветре огонь стремительно охватил большое пространство", – рассказали спасатели.

В МЧС отметили, что теперь родителей юных нарушителей ждет серьезный штраф до 15 тысяч рублей. А повреждение чужого имущества из-за неосторожного обращения с огнем приведет к штрафу в размере до 120 тысяч рублей или ограничению свободы сроком до одного года.

Спасатели призывают жителей Алтайского края быть особенно осторожными при обращении с огнем в сухую и ветреную погоду – порой от травяных пожаров сгорают дома и целые дачные поселки, деревни.

"Поджоги травы и мусора недопустимы", – предостерегли в МЧС.

Напомним, в Алтайском крае растет количество пожаров. Так, за сутки 5 апреля в регионе произошло 86 возгораний – в большей части случаев горели трава и мусор.