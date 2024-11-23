На Алтае девятиклассник избил одноклассницу
Возбуждено уголовное дело
23 ноября 2024, 14:31, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Усть-Коксинском районе Республики Алтай ученик девятого класса избил одноклассницу, сообщили в СК региона.
Инцидент случился в Амурской СОШ 12 ноября.
"В здании школы один из учащихся девятого класса причинил телесные повреждения своей однокласснице", – рассказали в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Правоохранители оценят работу должностных лиц, которые допустили рукоприкладство.
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