На Алтае девятиклассник избил одноклассницу

Возбуждено уголовное дело

23 ноября 2024, 14:31, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай ученик девятого класса избил одноклассницу, сообщили в СК региона.

Инцидент случился в Амурской СОШ 12 ноября.

"В здании школы один из учащихся девятого класса причинил телесные повреждения своей однокласснице", – рассказали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Правоохранители оценят работу должностных лиц, которые допустили рукоприкладство.