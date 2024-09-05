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На Алтае иностранцам запретят работать в такси, школах, больницах и на лесозаготовках

В указе поясняется, что решение принято в "целях обеспечения национальной безопасности"

05 сентября 2024, 15:23, ИА Амител

Нелегальные мигранты / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю
Нелегальные мигранты / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Алтайском крае работодателям запретили трудоустраивать иностранцев с патентами в 2024-2025 годах в ряде отраслей, пишет "Банкфакс" со ссылкой на указ губернатора региона Виктора Томенко.

"Соответствующий документ губернатор Алтайского края подписал 30 августа. Примечательно, что он не опубликован на сайте правительства региона, но размещен на официальном портале правовой информации", – отмечает издание.

В документе идет речь о следующих видах деятельности:

  • лесозаготовки и лесохозяйственная деятельность;
  • производство детского питания и диетических продуктов;
  • производство лекарств и медицинских материалов;
  • розничная торговля алкоголем, включая пиво, и табачными изделиями в специализированных магазинах;
  • деятельность легкового такси и арендованных легковых авто с водителем;
  • предоставление мест для краткосрочного проживания;
  • образование;
  • здравоохранение;
  • услуги по уходу за детьми.

В документе не указано, в какой именно срок он вступает в силу. Однако отмечается, что в течение двух месяцев со дня вступления в силу необходимо привести численность иностранных рабочих в соответствии с ограничениями.

В указе поясняется, что решение принято в "целях обеспечения национальной безопасности, безопасности жизни и здоровья населения Алтайского края, приоритетного трудоустройства российских граждан".

Ранее в Томской области мигрантам запретили работать в такси и общепите. Еще ранее такое же решение приняли в Новосибирской области.

Алтайский край запреты Мигранты

Комментарии 17

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горожанка

15:28:17 05-09-2024

Правильное решение!!! Давно пора!

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Гость

15:35:07 05-09-2024

В такси кто работать будет???

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Гость

15:40:16 05-09-2024

Гость (15:35:07 05-09-2024) В такси кто работать будет???... Например вы. Или вы, как в известном клипе произносите "Рублиштэйна двасать читыри"? И в такси уже устали баранку крутить?

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Гость

15:43:48 05-09-2024

Гость (15:35:07 05-09-2024) В такси кто работать будет???... Они же. Речь идет о том, чтобы работодатели не трудоустраивали. А в такси нет никакого работодателя. Все сами по себе.

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Гость

15:52:01 05-09-2024

Гость (15:43:48 05-09-2024) Они же. Речь идет о том, чтобы работодатели не трудоустраива... вы не в теме. уже год для работы в такси нужно разрешение , выдаваемое минтрансом

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Гость

15:59:54 05-09-2024

Гость (15:52:01 05-09-2024) вы не в теме. уже год для работы в такси нужно разрешение , ... Да, разрешение нужно. Деньги заплатил - разрешение взял. Никто никого никуда не трудоустраивает.

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Гость

16:05:49 05-09-2024

Гость (15:59:54 05-09-2024) Да, разрешение нужно. Деньги заплатил - разрешение взял. Ник... Да и без разрешения катаются нормально. При каждой поездке в системе автоматически заключается договор аренды ТС между водителем и пассажиром на время поездки. И типа, никакого такси - пассажир нанял в личном порядке чувака с автомобилем, чтобы прокатиться.

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Гость

16:19:45 05-09-2024

Гость (15:59:54 05-09-2024) Да, разрешение нужно. Деньги заплатил - разрешение взял. Ник... оно бесплатное. Но нужно иметь ИП.

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Гость

15:47:34 05-09-2024

Гость (15:35:07 05-09-2024) В такси кто работать будет???... Жили раньше без такси и дальше проживем. Кто застал СССР - знает, что такси было очень дорогим удовольствием. Вместо такси надо общественный транспорт развивать.

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Гость

15:50:49 05-09-2024

Гость (15:47:34 05-09-2024) Жили раньше без такси и дальше проживем. Кто застал СССР - з... Надо развивать. Вы с утра завтра начнете или с понедельника развивать?

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Гость

20:43:23 06-09-2024

Гость (15:50:49 05-09-2024) Надо развивать. Вы с утра завтра начнете или с понедельника ... Хорошо сказал! А то только выделенки для ОТ развиваются для сбора штрафов, а автобусов всё меньше...

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Светлана

23:22:59 05-09-2024

Гость (15:47:34 05-09-2024) Жили раньше без такси и дальше проживем. Кто застал СССР - з... Наши люди на такси в булочную не ездят!

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Элен без ребят

20:43:17 05-09-2024

Гость (15:35:07 05-09-2024) В такси кто работать будет???... вот ни разу в такси не видела иностранцев. один раз был заказ, но гражданин родом из Средней Азии проехал мимо в ночь. возможно, ему недорассказали в чем заключается работа таксиста или он не понял))
но это один из сотен и я не уверена, что у него нет российского гражданства.

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Гость

16:35:27 05-09-2024

Странный перечень, особенно про лесозаготовки, если учесть, что на лесоповал зэков привлекают.

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Олег

17:17:24 05-09-2024

Пустое - гражданство получают пачкамии.

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Гость

10:14:14 06-09-2024

Остается только строительство. Прикол в том, что строят они не для себя. А жить в этих домах нашим гражданам.

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Че за

11:33:40 07-09-2024

Бред...они давно уже россияне...гражданство получили

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