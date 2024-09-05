На Алтае иностранцам запретят работать в такси, школах, больницах и на лесозаготовках

В указе поясняется, что решение принято в "целях обеспечения национальной безопасности"

05 сентября 2024, 15:23, ИА Амител

Нелегальные мигранты / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Алтайском крае работодателям запретили трудоустраивать иностранцев с патентами в 2024-2025 годах в ряде отраслей, пишет "Банкфакс" со ссылкой на указ губернатора региона Виктора Томенко.

"Соответствующий документ губернатор Алтайского края подписал 30 августа. Примечательно, что он не опубликован на сайте правительства региона, но размещен на официальном портале правовой информации", – отмечает издание.

В документе идет речь о следующих видах деятельности:

лесозаготовки и лесохозяйственная деятельность;

производство детского питания и диетических продуктов;

производство лекарств и медицинских материалов;

розничная торговля алкоголем, включая пиво, и табачными изделиями в специализированных магазинах;

деятельность легкового такси и арендованных легковых авто с водителем;

предоставление мест для краткосрочного проживания;

образование;

здравоохранение;

услуги по уходу за детьми.

В документе не указано, в какой именно срок он вступает в силу. Однако отмечается, что в течение двух месяцев со дня вступления в силу необходимо привести численность иностранных рабочих в соответствии с ограничениями.

В указе поясняется, что решение принято в "целях обеспечения национальной безопасности, безопасности жизни и здоровья населения Алтайского края, приоритетного трудоустройства российских граждан".

Ранее в Томской области мигрантам запретили работать в такси и общепите. Еще ранее такое же решение приняли в Новосибирской области.