Уголовное дело о поджоге детской могилы в Новоалтайске приостановили

Вандалов не нашли до сих пор

27 ноября 2024, 16:55, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru

Дело о поджоге на могиле полугодовалой девочки, скончавшейся после пластической операции, приостановили. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Напомним, Ангелина родилась с заячьей губой, и в мае 2022 года ее привезли из Барнаула в новосибирскую больницу. Там ей должны были сделать пластическую операцию. Однако в ходе медицинского вмешательства девочка умерла.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Сейчас семья ждет результатов экспертизы, которая должна быть готова до конца ноября.

Но второе дело, в котором семья девочки является потерпевшей, приостановили. Речь идет о поджоге могилы ребенка на кладбище в Новоалтайске.

"Узнали мы о поджоге, когда родственники в апреле 2024 года поехали на кладбище: они позвонили, рассказали, что произошло на могилке у дочки. От угла с цветами и игрушками ничего не осталось. Игрушки и венки сожжены до такой степени, что там была одна проволока. Мы сами раньше поджигали много раз свечку в лампадке – за два года никаких ЧП не было", – рассказала Елена, мама девочки.

Виновных в поджоге могилы ребенка не нашли. Со слов матери, искать их уже не будут. Полицейским удалось обнаружить на месте происшествия только нечеткий след. Установить, кому он принадлежит, невозможно.