На Алтае подвели итоги отопительного сезона

Число аварий и жалоб снизилось на 13%

14 мая 2026, 21:31, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru

В Сибирской генерирующей компании (СГК) зафиксировали снижение числа аварий и жалоб на 13%, причем прошедший отопительный сезон был в два раза холоднее предыдущего. Об этом сообщил гендиректор "СГК-Алтай" Игорь Лузанов. Его цитирует "Катунь 24".

По словам Игоря Лузанова, в ходе наступившего ремонтного сезона продолжатся работы по замене и прокладке новых трасс, а также вводу нового оборудования генерации.

«Затраты, которые планируются на подготовку к осеннему периоду, составляют 9,5 миллиарда рублей. По ремонту у нас рост, по инвестициям — снижение. Но снижение по инвестициям связано с тем, что в прошлом году мы реализовывали большой проект на 2 миллиарда рублей», — сказал он.

В ходе текущего сезона только в Барнауле планируют переложить более 42 километров тепловых сетей, из которых почти семь километров уже заменили. Всего же до начала нового отопительного сезона в Барнауле, Бийске и Рубцовске в рамках инвестиционной и ремонтной программ заменят 63 километра теплосетей.