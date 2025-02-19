На Алтае при содействии прокуратуры на "социалку" дополнительно выделили 10 млрд рублей

Прокуратура вместе с органами власти и правоохранителями проделала значительную работу по защите прав жителей края

19 февраля 2025, 17:30, ИА Амител

Заседание / Фото: прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае при содействии прокуратуры дополнительно выделили на решение социально важных вопросов более 10 млрд рублей. Об этом на коллегии по итогам работы 2024 года и определению задач на 2025 год сообщил прокурор края Антон Герман и его заместители. Принятые меры также позволили защитить права более 10 тыс. граждан, в том числе вернуть долги по зарплате в размере 117 млн рублей.

В коллегии также приняли участие начальник управления Генпрокуратуры РФ по СФО Николай Рябов, губернатор края Виктор Томенко, председатель регионального Заксобрания Александр Романенко, Главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский, руководители судебных и правоохранительных органов, сообщает Управление Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

"Благодаря действиям сотрудников прокуратуры в регионе обеспечен высокий уровень реализации нацпроектов – создано и обновлено более 370 социальных объектов. Мерами судебного понуждения в собственность государства возвращены 1,8 тыс. гектаров земель сельхозназначения и свыше 1,3 млрд рублей, пресечена легализация 600 млн рублей", – подчеркнули в ведомстве.

Заседание / Фото: прокуратура Алтайского края

Под надзором прокуроров публичные заказчики погасили задолженность перед предпринимателями в размере 260 млн рублей, не допущено проведение более 2,3 тыс. незаконных проверок хозяйствующих субъектов. Также по инициативе региональной прокуратуры принято около 2,5 тыс. правовых актов. Из реестра проблемных объектов исключены все долгострои, восстановлены права 209 дольщиков.

По словам Николая Рябова, прокуратура региона вместе с органами власти и правоохранителями проделала значительную работу по защите прав жителей Алтайского края, обеспечению безопасности, экономической и финансовой устойчивости.

Начальник управления Генпрокуратуры РФ по СФО обозначил ряд ключевых вопросов, требующих особого внимания в 2025 году. Приоритетные направления: защита конституционных прав граждан и хозяйствующих субъектов. Рябов подчеркнул, что необходимо продолжать работу по решению вопросов качества жизни и благополучия людей, прежде всего – многодетных семей, инвалидов, пенсионеров, детей, оставшихся без родителей. Он также отметил важность отстаивания интересов ветеранов, участников СВО и членов их семей.

Перед региональными специалистами поставлена задача обеспечить системный надзор за использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию нацпроектов, модернизацию жилищно-коммунального комплекса, развитие агропромышленного сектора и здравоохранительной системы.