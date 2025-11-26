На Алтае сельчанка осталась без валенок и денег после переписки с мошенником

Когда продавец перестал выходить на связь, женщина догадалась, что ее обманули

26 ноября 2025, 14:10, ИА Амител

Валенки / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае 59-летняя жительница села Троицкое в соцсети увидела объявление о продаже зимней обуви и попалась на уловку мошенников, сообщает региональное МВД.

«Стоимость валенок вполне устроила женщину и она вступила в переписку с продавцом. Далее на указанный номер перевела 3500 рублей», – рассказали в ведомстве.

Однако в назначенный срок товар не пришел, а продавец перестал выходить на связь. Тогда сельчанка догадалась, что ее обманул мошенник.

Ранее в Алтайском крае правоохранители задержали похитителей 25 пар валенок. Следователям потребовалось достаточно много времени, чтобы доказать вину похитителей.