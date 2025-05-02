На Алтае сотрудники МЧС спасли мужчину, несмотря на отсутствие дороги

Спасатели вывезли его в деревню на квадроциклах

02 мая 2025, 17:30, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Солтонском районе специалисты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова совместно с краевыми спасателями эвакуировали мужчину из труднодоступной местности, сообщает МЧС Алтайского края.

"Семь специалистов на квадроциклах в сопровождении медика вывезли в деревню Макарьевка мужчину, которому стало плохо вдали от населенного пункта. Пострадавший передан для госпитализации в Солтонскую ЦРБ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что работу спасателей осложнял непростой рельеф местности, отсутствие дороги. Несмотря на сложности, спасательная операция завершилась успешно.

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