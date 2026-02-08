На Алтае спасли замерзшего китайского дальнобойщика, чья фура застряла на трассе
Мужчине дали еду и горячий чай, вызвали эвакуатор
08 февраля 2026, 17:00, ИА Амител
В Алтайском крае местные жители помогли водителю-дальнобойщику из Китая, чей грузовик застрял на трассе. Как сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул", мужчина, не владеющий русским языком, в изможденном состоянии пришел на базу отдыха "Славное место".
С помощью мобильного переводчика он объяснил, что его фура застряла, а сам он очень голоден и продрог. Работники базы пригласили его внутрь, напоили горячим чаем с медом и накормили.
«И тут он заплакал. Тихо. Без звука. Только слезы. И сказал через переводчик: "Я думал… здесь никто не поможет…"», — описывают ситуацию авторы публикации.
Для спасения застрявшего грузовика был вызван эвакуатор, который успешно вытащил машину из снега.
Перед отъездом дальнобойщик тепло поблагодарил каждого, кто ему помог, обняв их и повторяя: "Спасибо".
17:52:13 08-02-2026
У нас не полноценный капитализм-люди как люди.
21:36:47 08-02-2026
Как-то китайская студентка рассказывала, как первый раз приехала в Россию на поезде, и её страшно напугало, что ехали-ехали, за окном только природа и ни одного человека. В Китае практически нет безлюдных мест, там всюду народ. Можно представить, в каком ужасе был китайский дальнобойщик, пока не нашел базу отдыха и не получил помощь.
08:44:46 09-02-2026
Похоже на рекламу турбазы. ... Судя по месту происшествия. Фото заставки явно не соответствует.
11:33:05 09-02-2026
Нет конечно, не соответствует фото
Странный маршрут выбрал парень
Славное место, в лес к лыжной базе стройгаза