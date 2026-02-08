На Алтае спасли замерзшего китайского дальнобойщика, чья фура застряла на трассе

Мужчине дали еду и горячий чай, вызвали эвакуатор

08 февраля 2026, 17:00, ИА Амител

Трасса. Снег. Сугробы / Фото: amic.ru

В Алтайском крае местные жители помогли водителю-дальнобойщику из Китая, чей грузовик застрял на трассе. Как сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул", мужчина, не владеющий русским языком, в изможденном состоянии пришел на базу отдыха "Славное место".

С помощью мобильного переводчика он объяснил, что его фура застряла, а сам он очень голоден и продрог. Работники базы пригласили его внутрь, напоили горячим чаем с медом и накормили.

«И тут он заплакал. Тихо. Без звука. Только слезы. И сказал через переводчик: "Я думал… здесь никто не поможет…"», — описывают ситуацию авторы публикации.

Для спасения застрявшего грузовика был вызван эвакуатор, который успешно вытащил машину из снега.

Перед отъездом дальнобойщик тепло поблагодарил каждого, кто ему помог, обняв их и повторяя: "Спасибо".