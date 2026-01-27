Алтайские полицейские спасли девушку, у которой заглохло авто на дороге Барнаул — Павловск

Самостоятельно устранить неисправность ей не удалось

27 января 2026, 11:30, ИА Амител

Метель на трассе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На 53-м километре автодороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь девушке-водителю, у которой сломался автомобиль.



Как сообщает пресс-служба МВД России по Алтайскому краю, 26 января во время патрулирования трассы командир отделения ДПС старший лейтенант полиции Дмитрий Пащенко и старший инспектор ДПС лейтенант полиции Александр Фаткин отдела Госавтоинспекции МО МВД России Павловский обратили внимание на автомобиль, стоявший на обочине с включенной аварийной сигнализацией.

Как пояснила инспекторам водитель, она следовала из села Черемное в Павловск, однако во время движения машина заглохла и больше не заводилась. Самостоятельно устранить неисправность ей не удалось.

Автоинспекторы оперативно вызвали эвакуатор, а чтобы девушка не замерзла, предложили ей отогреться в служебном автомобиле. После прибытия спецтехники сотрудники ДПС помогли погрузить неисправный транспорт, убедились, что водитель находится в безопасности, и продолжили дежурство на маршруте патрулирования.

