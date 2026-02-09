На Алтае управляющему глэмпингом предлагают 120 тысяч и "насыщенную корпоративную жизнь"

В топ "дорогих" вакансий также попали старший повар, крепильщик и торакальный хирург

09 февраля 2026, 15:00, ИА Амител

Глэмпинг / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Аналитики сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру" составили рейтинг вакансий с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами в Алтайском крае. В топ-10 вошли предложения из разных сфер: IT, медицины, строительства, транспорта, торговли, HoReCa и промышленности.

Управляющий глэмпингом — предлагаемый заработок в вакансии от 120 000 рублей до вычета налогов. Парк ищет руководителя с опытом управления отелем от трел лет для управления всеми службами, контроля качества сервиса и финансовых показателей. Предлагается гибридный график, бесплатное проживание, питание и насыщенная корпоративная жизнь.

Водитель-экспедитор — предлагаемая зарплата от 180 000 до 300 000 рублей на руки. Крупная транспортная компания ищет водителей на личном авто (грузоподъемностью 1,5–3 т) для развоза товаров от магазина до клиента по городу. График работы гибкий, возможны варианты 5/2, 4/4 и другие.

Программист 1С-8 — предлагаемый заработок от 230 000 рублей на руки. Требуется разработчик с опытом один-три года для доработки конфигураций, интеграции, настройки торгового оборудования и консультирования. Есть служебный транспорт и компенсационный пакет.

Крепильщик — зарплатное предложение от 209 000 до 230 000 рублей на руки. На торкрет-установку приглашают специалиста с удостоверением для работы на вахте 30/30 на месторождении в Змеиногорске. Соцпакет включает ДМС, спецодежду, оплачиваемый отпуск и полное оформление по ТК РФ.

Старший повар/повар-бригадир — предлагаемая зарплата от 160 000 рублей до вычета налогов. Ресторан курортного формата ищет управленца для кухни с опытом руководства от двух-трех лет. Обязанности включают организацию всех процессов, контроль экономики и управление командой. Предоставляется проживание и питание.

Заместитель директора по строительству — зарплатное предложение 150 000 рублей на руки. Заводу требуется специалист с высшим строительным образованием и опытом управления проектами от трех лет для контроля строительства объектов от проектирования до сдачи. График 5/2, редкие командировки.

Инженер-конструктор (машиностроение) — зарплатное предложение от 110 000 до 120 000 рублей на руки. Необходим специалист с опытом один-три года, владеющий SolidWorks, для проектирования навесного тракторного оборудования из листового металла. Возможны разные форматы занятости.

Управляющий магазином — предлагаемая зарплата в вакансии 113 850 рублей до вычета налогов. Сетевой ретейлер предлагает позицию для управленца с опытом руководства от одного года. Обязанности связаны с работой в торговом зале, управлением коллективом, контролем товародвижения и соблюдением стандартов. Оформление с первого дня, премии, телемедицинские услуги.

Торакальный хирург — предлагаемый заработок от 80 000 до 100 000 рублей на руки. В стационар требуется врач с сертификатом/аккредитацией для работы в отделении торакальной гнойной хирургии. График 5/2 с дежурствами, полный соцпакет и дополнительный отпуск.

Специалист по изготовлению автомобильных арок — зарплатное предложение от 70 000 до 100 000 рублей на руки. Производственная компания готова обучить на рабочем месте работников для цеха. Работа с металлом, график 6/1, еженедельная оплата, служебный транспорт до цеха в микрорайон Затон.