Стало известно, кому в Алтайском крае предлагают самые высокие зарплаты

По темпам роста Алтайский край вошел в число лидеров Сибири

28 января 2026, 13:58, ИА Амител

Большая зарплата / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Аналитики рекрутинговой платформы hh.ru зафиксировали заметный рост зарплатных предложений в Алтайском крае за последние три года. В среднем медианная предлагаемая зарплата в регионе увеличилась на 46% в 2025 году по сравнению с 2023-м.

По темпам роста Алтайский край вошел в число лидеров Сибири, уступив лишь Республике Тыва, где прирост составил 63%, и Республике Алтай с показателем 57%. Вслед за Алтайским краем идут Хакасия (+41%), Новосибирская и Омская области (по +38%), Красноярский край (+37%), Кемеровская область (+36%), Иркутская область (+34%) и Томская область (+32%).

Медианные зарплатные предложения в регионах Сибири по итогам 2025 года выглядят следующим образом: в Тыве — 92,4 тыс. рублей, в Красноярском крае — 81,8 тыс., в Иркутской области — 78,9 тыс., в Новосибирской области — 78 тыс., в Республике Алтай — 75,2 тыс., в Омской области — 72 тыс., в Хакасии — 70,4 тыс., в Кемеровской области — 69,1 тыс., в Алтайском крае — 64,7 тыс., в Томской области — 61,9 тыс. рублей.

В Алтайском крае рост зарплат выше среднего уровня зафиксирован сразу в 39 профессиях. Самый заметный скачок произошел в вакансиях для маляров: медианная зарплата по ним выросла сразу на 198% и достигла 158,4 тыс. рублей. Существенный рост также отмечен у водителей — на 164%, до 205,1 тыс. рублей, разнорабочих — на 124%, до 95,6 тыс., коммерческих директоров — на 100%, до 200 тыс. рублей, сварщиков — на 98%, до 148,9 тыс., монтажников — на 94%, до 154,7 тыс. рублей.

Кроме того, заметно выросли предложения для электромонтажников — на 89%, до 91,9 тыс. рублей, курьеров — на 69%, до 144,7 тыс., менеджеров по туризму — также на 69%, до 63,3 тыс. рублей. По данным hh.ru, значительная часть профессий с самым динамичным ростом зарплат относится к рабочим специальностям, что отражает повышенный спрос на кадры в этом сегменте рынка труда.