Женщины все чаще отказываются от аборта в Алтайском крае

В этом году уже почти 500 жительниц региона поставлены на учет и сохраняют беременность

15 сентября 2023, 14:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае третий год снижается число отказов от сохранения беременности, сообщает региональный Минздрав.

Как отметила заместитель главврача перинатального центра "Дар" Ольга Колядо, сотни отказов от абортов – это результат работы по повышению уровня родительской культуры и формированию позитивного отношения к многодетности.

"За последние два года в Алтайском крае неуклонно растет количество женщин, отказавшихся от аборта и сохранивших ребенка. Если в 2021 году приняли решение отказаться от прерывания 680 жительниц региона из 2 835 проконсультированных, то в 2022 году – 726 из 2726", – уточнила Колядо.

Она подчеркнула, что положительная динамика сохраняется: в этом году уже почти 500 женщин поставлены на учет и сохраняют беременность.

Ранее Минздрав РФ предложил ужесточить оборот препаратов для прерывания беременности. При этом большинство россиян одобряют продажу таких таблеток.