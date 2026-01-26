На Алтайский край надвигается резкое потепление до -3 градусов

Дневная оттепель будет сменяться сильными ночными заморозками

26 января 2026, 15:42, ИА Амител

Зима в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в последнюю неделю января ожидается резкое потепление, которое сменит текущие сильные морозы. Согласно прогнозу краевого ЦГМС, температура днем поднимется до -3 градусов, однако ночью будет опускаться до -28.

27 января ночью столбики термометров покажут -12…-17, местами до -23°С. Днем воздух прогреется до -6…-11, по югу края будет -12…-17°С. Ожидается небольшой, а в предгорьях умеренный снег. Ветер северный, 2–7 м/с.

28 января ночью ударит мороз до -23…-28 градусов, на юге – от -15 до -20. Днем будет -14…-19, а на юге значительно теплее – до -7…-12°С. В некоторых районах продолжится небольшой снег. Ветер сменится на северо-восточный.

29 января ожидается пик потепления. Ночью еще будет -18…-23 градуса, на севере – до -28. А днем воздух прогреется до -9…-14°С, на юге края термометры покажут долгожданные -3…-8°С. Ветер сменит направление на юго-западное, порывы до 14 м/с, осадков не ожидается.

Столица края почувствует температурные колебания. 27 января днем синоптики прогнозируют -9…-14 градусов, 28 января вновь похолодает до -14…-16, а 29 января потеплеет до -9…-11.

Метеорологи обращают внимание на сильный контраст между дневными и ночными температурами, что может быть опасно для здоровья. Жителям рекомендуют одеваться по погоде и с осторожностью планировать поездки из-за возможного снега и порывистого ветра.