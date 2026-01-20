Морозы в Алтайском крае отступят в третьей декаде января
После экстремальных холодов, когда ночью в крае фиксировали до -44, синоптики обещают постепенное потепление
20 января 2026, 17:25, ИА Амител
Крещенские морозы в Алтайском крае сдают позиции. По прогнозам синоптиков, третья декада января (с 21-го по 31-е число) пройдет без экстремальных похолоданий. Среднесуточная температура составит от -12 до -20 градусов, что близко к климатической норме.
Ночью столбики термометров будут показывать в основном -21...-26 градусов, в отдельных районах – до -32.
Днем ожидается -15...-22, а в самые теплые дни начала третьей декады – всего -8...-13.
«В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха. Кроме того, в отдельные дни ожидаются осадки в виде снега различной интенсивности», – сообщает пресс-центр администрации Барнаула.
Напомним, что с 14 января в Алтайском крае продолжает действовать режим повышенной готовности из-за морозов.
18:29:52 20-01-2026
УЖЕ -17. какая декада
21:39:07 20-01-2026
По-моему, уже не отступят до весны. Че-то они схватили конкретно.