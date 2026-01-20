После экстремальных холодов, когда ночью в крае фиксировали до -44, синоптики обещают постепенное потепление

20 января 2026, 17:25, ИА Амител

Зима. Мороз. Иней / Фото: amic.ru

Крещенские морозы в Алтайском крае сдают позиции. По прогнозам синоптиков, третья декада января (с 21-го по 31-е число) пройдет без экстремальных похолоданий. Среднесуточная температура составит от -12 до -20 градусов, что близко к климатической норме.

Ночью столбики термометров будут показывать в основном -21...-26 градусов, в отдельных районах – до -32.

Днем ожидается -15...-22, а в самые теплые дни начала третьей декады – всего -8...-13.

«В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха. Кроме того, в отдельные дни ожидаются осадки в виде снега различной интенсивности», – сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

Напомним, что с 14 января в Алтайском крае продолжает действовать режим повышенной готовности из-за морозов.