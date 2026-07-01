На берегах Телецкого озера появилось "белое облако" бабочек. Фото
В большом скоплении они "как в опьянении"
01 июля 2026, 17:25, ИА Амител
На берегах Телецкого озера сотрудники Алтайского биосферного заповедника наблюдают массовый лет бабочек боярышниц.
Как рассказал доктор биологических наук Олег Костерин, насекомые чувствуют себя комфортно в условиях климата региона, поэтому их много. А на влажную почву слетаются именно самцы, чтобы собирать минеральные соли.
И поведение бабочек в этих скоплениях имеет свои особенности.
«В таких огромных скоплениях самцы боярышницы становятся вялыми, вплоть до неподвижности. Объяснения этому факту я не знаю, но тут явно присутствует какая-то химия. Судя по всему, агрегация самцов имеет какой-то биологический смысл, и поэтому самцы стремятся на запах других самцов. А когда их становится слишком много, запах становится сверхстимулом, и они от этого запаха впадают в некое опьянение — прямо-таки наркотическое», — рассказал Олег Костерин.
И такой "мальчишник" у озера не имеет никакого отношения к размножению.
18:47:57 01-07-2026
Так вот кто виноват в потоплении парома..
20:59:53 01-07-2026
Гость (18:47:57 01-07-2026) Так вот кто виноват в потоплении парома..... Паромщик что-то скрывает.
Посмотреть бы ему в зрачки...
22:50:56 01-07-2026
Musik (20:59:53 01-07-2026) Паромщик что-то скрывает. Посмотреть бы ему в зрачки... ... А чего тут скрывать? Как только отошли от мыса, переждав ветер,из воды начали лезть зеленые черти. Пришлось опрокинуть паром, чтобы они утонули.
08:41:08 02-07-2026
паромщик (22:50:56 01-07-2026) А чего тут скрывать? Как только отошли от мыса, переждав вет... А зрачки сужены...
10:56:19 02-07-2026
мерзость какая эти ваши бабочки. От одних фото стошнило
13:13:09 02-07-2026
Гость (10:56:19 02-07-2026) мерзость какая эти ваши бабочки. От одних фото стошнило... это вы фотки Долиной не видели...