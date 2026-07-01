На берегах Телецкого озера появилось "белое облако" бабочек. Фото

В большом скоплении они "как в опьянении"

01 июля 2026, 17:25, ИА Амител

Боярышница на берегу Телецкого озера / Фото: Александр Лотов

На берегах Телецкого озера сотрудники Алтайского биосферного заповедника наблюдают массовый лет бабочек боярышниц.

Как рассказал доктор биологических наук Олег Костерин, насекомые чувствуют себя комфортно в условиях климата региона, поэтому их много. А на влажную почву слетаются именно самцы, чтобы собирать минеральные соли.

И поведение бабочек в этих скоплениях имеет свои особенности.

«В таких огромных скоплениях самцы боярышницы становятся вялыми, вплоть до неподвижности. Объяснения этому факту я не знаю, но тут явно присутствует какая-то химия. Судя по всему, агрегация самцов имеет какой-то биологический смысл, и поэтому самцы стремятся на запах других самцов. А когда их становится слишком много, запах становится сверхстимулом, и они от этого запаха впадают в некое опьянение — прямо-таки наркотическое», — рассказал Олег Костерин.

И такой "мальчишник" у озера не имеет никакого отношения к размножению.