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На берегах Телецкого озера появилось "белое облако" бабочек. Фото

В большом скоплении они "как в опьянении"

01 июля 2026, 17:25, ИА Амител

Боярышница на берегу Телецкого озера / Фото: Александр Лотов

На берегах Телецкого озера сотрудники Алтайского биосферного заповедника наблюдают массовый лет бабочек боярышниц. 

Как рассказал доктор биологических наук Олег Костерин, насекомые чувствуют себя комфортно в условиях климата региона, поэтому их много. А на влажную почву слетаются именно самцы, чтобы собирать минеральные соли. 

И поведение бабочек в этих скоплениях имеет свои особенности.

«В таких огромных скоплениях самцы боярышницы становятся вялыми, вплоть до неподвижности. Объяснения этому факту я не знаю, но тут явно присутствует какая-то химия. Судя по всему, агрегация самцов имеет какой-то биологический смысл, и поэтому самцы стремятся на запах других самцов. А когда их становится слишком много, запах становится сверхстимулом, и они от этого запаха впадают в некое опьянение — прямо-таки наркотическое», — рассказал Олег Костерин.

И такой "мальчишник" у озера не имеет никакого отношения к размножению. 

природа Республика Алтай
       

Комментарии 6

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Гость

18:47:57 01-07-2026

Так вот кто виноват в потоплении парома..

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Musik

20:59:53 01-07-2026

Гость (18:47:57 01-07-2026) Так вот кто виноват в потоплении парома..... Паромщик что-то скрывает.
Посмотреть бы ему в зрачки...

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паромщик

22:50:56 01-07-2026

Musik (20:59:53 01-07-2026) Паромщик что-то скрывает. Посмотреть бы ему в зрачки... ... А чего тут скрывать? Как только отошли от мыса, переждав ветер,из воды начали лезть зеленые черти. Пришлось опрокинуть паром, чтобы они утонули.

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Musik

08:41:08 02-07-2026

паромщик (22:50:56 01-07-2026) А чего тут скрывать? Как только отошли от мыса, переждав вет... А зрачки сужены...

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Гость

10:56:19 02-07-2026

мерзость какая эти ваши бабочки. От одних фото стошнило

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Мусик

13:13:09 02-07-2026

Гость (10:56:19 02-07-2026) мерзость какая эти ваши бабочки. От одних фото стошнило... это вы фотки Долиной не видели...

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