На благоустройство дворов в Барнауле в 2024 году потратят около 208 млн рублей
Всего за планируется привести в порядок 38 дворов
05 марта 2024, 08:40, ИА Амител
38 барнаульских дворов благоустроят в Барнауле в 2024 году. На это потратят почти 207,9 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
Лот разместили 22 февраля 2024 года, а 1 марта 2024 года закончился срок подачи заявок. На торги заявилась одна компания, которая и стала победителем.
По контракту рабочие отремонтируют во дворах покрытие проездов, тротуаров, парковок, сделают контейнерные, детские и спортивные площадки, установят урны, светильники, ограждения, скамейки и малые архитектурные формы.
Всего по контрактам рабочие отремонтируют 38 дворов по адресам:
-
ул. Молодежная, 66;
-
ул. Георгия Исакова, 131а;
-
ул. Северо-Западная, 228;
-
ул. Энтузиастов, 3а;
-
ул. 50 лет СССР, 6;
-
ул. Сухэ-Батора, 15;
-
ул. Георгиева, 31;
-
ул. Георгиева, 10;
-
ул. Георгиева, 12;
-
ул. Георгиева, 4;
-
ул. 50 лет СССР, 4;
-
ул. Шумакова, 32;
-
ул. Энтузиастов, 13;
-
ул. 50 лет СССР, 16;
-
ул. Попова, 96;
-
ул. Островского,16;
-
ул. Георгия Исакова, 210;
-
ул. Научный городок, 21;
-
ул. Попова, 37;
-
ул. Шукшина, 22;
-
ул. 4-я Западная, 78;
-
ул. Германа Титова, 10;
-
ул. Тимуровская, 68;
-
ул. Эмилии Алексеевой, 46;
-
ул. Профинтерна, 40а;
-
ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 64;
-
ул. Чеглецова, 66;
-
ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 26;
-
ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 66;
-
ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 42;
-
ул. Водопроводная, 105;
-
ул. Водопроводная, 103;
-
ул. Германа Титова, 48, корп. 2;
-
ул. 40 лет Октября, 30;
-
проспект Ленина, 54;
-
ул. Глушкова, 52;
-
ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 40;
-
ул. Белинского, 15.
Работы будут проведены в пять этапов. Первый этап продлится до 30 июня, второй – с 1 по 31 июля, третий – с 1 по 31 августа, четвёртый – с 1 по 30 сентября, а пятый – с 1 по 31 октября. Контракт вступит в силу со дня подписания и будет действовать до конца 2024 года.
Напомним, что в 2024 году мэрия Барнаула намерена потратить 31,3 млн рублей на благоустройство парка "Изумрудный". Поставщика администрация будет искать до 12 марта. Подрядчик должен будет высадить в парке деревья, сделать дорожки для прогулки, шахматные площадки и объекты энергетического хозяйства.
10:08:33 05-03-2024
Так вопросы не решаются. Прежде всего,все дворы забиты автомобилями,абсолютно все.Вот эта проблема и то что вы поставите карусельку,так через неделю вокруг неё будут парковки.
10:31:26 05-03-2024
гость (10:08:33 05-03-2024) Так вопросы не решаются. Прежде всего,все дворы забиты автом... Вы не правы. Жильцы могут сделать парковку. Только часть за это придется оплачивать самим. А вообще, перед тем как оставить комментарий, изучите тему.
13:15:08 05-03-2024
Гость (10:31:26 05-03-2024) Вы не правы. Жильцы могут сделать парковку. Только часть за ... Какой то провокатор. Правильно гражданин написал,кругом автомобили не пройти и эта тема летом будет ещё актуальней. Можно привести ряд примеров где гнет даже места для ребятишек. А дышать и тем-более ,играть деткам возле транспорта могут себе позволить вот такие как вы наверное. Чудак вы товарищ .
13:35:56 05-03-2024
Гость (13:15:08 05-03-2024) Какой то провокатор. Правильно гражданин написал,кругом авто... Я не провокатор, а управдом. И знаю о чём говорю. А вы? Проведите собрание для участия в благоустройстве двора. Выберите что именно вы хотите: парковку, дет. или спорт.площадку и т.д. Проголосуйте. Но вам же легче возмущаться и требовать, чем самому всё организовать.
16:43:15 05-03-2024
Гость (13:35:56 05-03-2024) Я не провокатор, а управдом. И знаю о чём говорю. А вы? Пров...
дык за парковку и проголосуют, а потом за шлагбаум. толи мы не видели.
11:13:03 05-03-2024
Пр . Ленина 118 -сплошная помойка!Когда у нас двор в порядок приведут?Центр города!!!!
11:17:15 05-03-2024
Гость (11:13:03 05-03-2024) Пр . Ленина 118 -сплошная помойка!Когда у нас двор в порядок... Все претензии к вашей УК.
11:20:19 05-03-2024
Гость (11:13:03 05-03-2024) Пр . Ленина 118 -сплошная помойка!Когда у нас двор в порядок... давно центр в вашу оппу мира перебрался?