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На благоустройство дворов в Барнауле в 2024 году потратят около 208 млн рублей

Всего за планируется привести в порядок 38 дворов

05 марта 2024, 08:40, ИА Амител

Ремонт двора в Барнауле / Фото: amic.ru
Ремонт двора в Барнауле / Фото: amic.ru

38 барнаульских дворов благоустроят в Барнауле в 2024 году. На это потратят почти 207,9 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Лот разместили 22 февраля 2024 года, а 1 марта 2024 года закончился срок подачи заявок. На торги заявилась одна компания, которая и стала победителем.

По контракту рабочие отремонтируют во дворах покрытие проездов, тротуаров, парковок, сделают контейнерные, детские и спортивные площадки, установят урны, светильники, ограждения, скамейки и малые архитектурные формы.

Всего по контрактам рабочие отремонтируют 38 дворов по адресам:

  • ул. Молодежная, 66;

  • ул. Георгия Исакова, 131а;

  • ул. Северо-Западная, 228;

  • ул. Энтузиастов, 3а;

  • ул. 50 лет СССР, 6;

  • ул. Сухэ-Батора, 15;

  • ул. Георгиева, 31;

  • ул. Георгиева, 10;

  • ул. Георгиева, 12;

  • ул. Георгиева, 4;

  • ул. 50 лет СССР, 4;

  • ул. Шумакова, 32;

  • ул. Энтузиастов, 13;

  • ул. 50 лет СССР, 16;

  • ул. Попова, 96;

  • ул. Островского,16;

  • ул. Георгия Исакова, 210;

  • ул. Научный городок, 21;

  • ул. Попова, 37;

  • ул. Шукшина, 22;

  • ул. 4-я Западная, 78;

  • ул. Германа Титова, 10;

  • ул. Тимуровская, 68;

  • ул. Эмилии Алексеевой, 46;

  • ул. Профинтерна, 40а;

  • ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 64;

  • ул. Чеглецова, 66;

  • ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 26;

  • ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 66;

  • ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 42;

  • ул. Водопроводная, 105;

  • ул. Водопроводная, 103;

  • ул. Германа Титова, 48, корп. 2;

  • ул. 40 лет Октября, 30;

  • проспект Ленина, 54;

  • ул. Глушкова, 52;

  • ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 40;

  • ул. Белинского, 15.

Работы будут проведены в пять этапов. Первый этап продлится до 30 июня, второй – с 1 по 31 июля, третий – с 1 по 31 августа, четвёртый – с 1 по 30 сентября, а пятый – с 1 по 31 октября. Контракт вступит в силу со дня подписания и будет действовать до конца 2024 года.

Напомним, что в 2024 году мэрия Барнаула намерена потратить 31,3 млн рублей на благоустройство парка "Изумрудный". Поставщика администрация будет искать до 12 марта. Подрядчик должен будет высадить в парке деревья, сделать дорожки для прогулки, шахматные площадки и объекты энергетического хозяйства.

Барнаул Благоустройство дворы

Комментарии 8

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гость

10:08:33 05-03-2024

Так вопросы не решаются. Прежде всего,все дворы забиты автомобилями,абсолютно все.Вот эта проблема и то что вы поставите карусельку,так через неделю вокруг неё будут парковки.

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Гость

10:31:26 05-03-2024

гость (10:08:33 05-03-2024) Так вопросы не решаются. Прежде всего,все дворы забиты автом... Вы не правы. Жильцы могут сделать парковку. Только часть за это придется оплачивать самим. А вообще, перед тем как оставить комментарий, изучите тему.

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Гость

13:15:08 05-03-2024

Гость (10:31:26 05-03-2024) Вы не правы. Жильцы могут сделать парковку. Только часть за ... Какой то провокатор. Правильно гражданин написал,кругом автомобили не пройти и эта тема летом будет ещё актуальней. Можно привести ряд примеров где гнет даже места для ребятишек. А дышать и тем-более ,играть деткам возле транспорта могут себе позволить вот такие как вы наверное. Чудак вы товарищ .

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Гость

13:35:56 05-03-2024

Гость (13:15:08 05-03-2024) Какой то провокатор. Правильно гражданин написал,кругом авто... Я не провокатор, а управдом. И знаю о чём говорю. А вы? Проведите собрание для участия в благоустройстве двора. Выберите что именно вы хотите: парковку, дет. или спорт.площадку и т.д. Проголосуйте. Но вам же легче возмущаться и требовать, чем самому всё организовать.

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Урбаниздко

16:43:15 05-03-2024

Гость (13:35:56 05-03-2024) Я не провокатор, а управдом. И знаю о чём говорю. А вы? Пров...

дык за парковку и проголосуют, а потом за шлагбаум. толи мы не видели.

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Гость

11:13:03 05-03-2024

Пр . Ленина 118 -сплошная помойка!Когда у нас двор в порядок приведут?Центр города!!!!

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Гость

11:17:15 05-03-2024

Гость (11:13:03 05-03-2024) Пр . Ленина 118 -сплошная помойка!Когда у нас двор в порядок... Все претензии к вашей УК.

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Гость

11:20:19 05-03-2024

Гость (11:13:03 05-03-2024) Пр . Ленина 118 -сплошная помойка!Когда у нас двор в порядок... давно центр в вашу оппу мира перебрался?

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