На благоустройство дворов в Барнауле в 2024 году потратят около 208 млн рублей

Всего за планируется привести в порядок 38 дворов

05 марта 2024, 08:40, ИА Амител

Ремонт двора в Барнауле / Фото: amic.ru

38 барнаульских дворов благоустроят в Барнауле в 2024 году. На это потратят почти 207,9 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Лот разместили 22 февраля 2024 года, а 1 марта 2024 года закончился срок подачи заявок. На торги заявилась одна компания, которая и стала победителем.

По контракту рабочие отремонтируют во дворах покрытие проездов, тротуаров, парковок, сделают контейнерные, детские и спортивные площадки, установят урны, светильники, ограждения, скамейки и малые архитектурные формы.

Всего по контрактам рабочие отремонтируют 38 дворов по адресам:

ул. Молодежная, 66;

ул. Георгия Исакова, 131а;

ул. Северо-Западная, 228;

ул. Энтузиастов, 3а;

ул. 50 лет СССР, 6;

ул. Сухэ-Батора, 15;

ул. Георгиева, 31;

ул. Георгиева, 10;

ул. Георгиева, 12;

ул. Георгиева, 4;

ул. 50 лет СССР, 4;

ул. Шумакова, 32;

ул. Энтузиастов, 13;

ул. 50 лет СССР, 16;

ул. Попова, 96;

ул. Островского,16;

ул. Георгия Исакова, 210;

ул. Научный городок, 21;

ул. Попова, 37;

ул. Шукшина, 22;

ул. 4-я Западная, 78;

ул. Германа Титова, 10;

ул. Тимуровская, 68;

ул. Эмилии Алексеевой, 46;

ул. Профинтерна, 40а;

ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 64;

ул. Чеглецова, 66;

ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 26;

ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 66;

ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 42;

ул. Водопроводная, 105;

ул. Водопроводная, 103;

ул. Германа Титова, 48, корп. 2;

ул. 40 лет Октября, 30;

проспект Ленина, 54;

ул. Глушкова, 52;

ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 40;

ул. Белинского, 15.

Работы будут проведены в пять этапов. Первый этап продлится до 30 июня, второй – с 1 по 31 июля, третий – с 1 по 31 августа, четвёртый – с 1 по 30 сентября, а пятый – с 1 по 31 октября. Контракт вступит в силу со дня подписания и будет действовать до конца 2024 года.

Напомним, что в 2024 году мэрия Барнаула намерена потратить 31,3 млн рублей на благоустройство парка "Изумрудный". Поставщика администрация будет искать до 12 марта. Подрядчик должен будет высадить в парке деревья, сделать дорожки для прогулки, шахматные площадки и объекты энергетического хозяйства.