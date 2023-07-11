За год зарплата в Алтайском крае выросла на 21,3%
На апрель 2023 года она достигла 42 920 рублей
11 июля 2023, 06:45, ИА Амител
Фото: amic.ru
По итогам апреля 2023 года средняя номинальная зарплата в Алтайском крае выросла на 21,3% по сравнению с 2022 годом. Согласно данным Алтайкрайстата, она достигла 42 920 рублей.
Согласно данным статистического ведомства, в апреле 2022 года заработная плата составляла в среднем 34 842 рубля. Таким образом, прирост за 12 месяцев составил 8078 рублей.
При этом реальная начисленная заработная плата выросла чуть меньше — на 19,2%. Это можно объяснить низкой инфляцией в последние месяцы, а также падением реальной заработной платы в апреле 2022 года.
07:21:55 11-07-2023
Ложная информация.З.П. стабильна 22000 бюджет ,что не скажешь процены.
07:23:16 11-07-2023
Не понятно у кого моё повышение ЗП.. Чиновники поди одни всю статистику вытягивают?????
08:59:56 11-07-2023
Владимир (07:23:16 11-07-2023) Не понятно у кого моё повышение ЗП.. Чиновники поди одни всю... Главам районов и замам очень хорошо прибавят, а остальным служащим нет, нам в этом году прибавки ноль.
07:41:12 11-07-2023
Вы что курите?
07:45:59 11-07-2023
Зато продукты уменьшились в упаковке, а цена на эти мини выросла все в месте на 100%
07:54:30 11-07-2023
Врать - не мешки ворчить...
07:57:51 11-07-2023
Статистика, э о самая большая ложь! Кто хоть немного дружит с головой, никогда в неё не поверит!
08:09:19 11-07-2023
Подскажите, как мне из Барнаула переехать в Алтайский край? Я тоже хочу повышения зарплаты!
08:09:44 11-07-2023
У чиновников выросла, но не у всех. У гос.служащих выросла, а у рядом работающих, делающих ту же работу, что и госы ,зарплата осталась копеечная.
08:33:26 11-07-2023
реалист (08:09:44 11-07-2023) У гос.служащих выросла, ... Ой не зв***, за последние 3 года на 800р. подняли, до 23000 с копейками в зависимости от количества дней в месяце, и? Я олигарх!?
12:35:58 11-07-2023
Гость (08:33:26 11-07-2023) Ой не зв***, за последние 3 года на 800р. подняли, до 23000 ... не гоните, служащие, у вас оклады маленькие, но вот премий хоть *опой ешь
09:02:49 11-07-2023
реалист (08:09:44 11-07-2023) У чиновников выросла, но не у всех. У гос.служащих выросла, ... Томенко главам и их замам прибавляет после выборов, вот они (главы и замы) пусть за витю и голосуют, а мы (остальные муниципальные служащие) принципиально за Марию проголосуем, нам он решил не прибавлять ЗП.
08:31:50 11-07-2023
Это у кого это она так повысилась? Попахивает откровенной ложью.
08:50:03 11-07-2023
Врать,не мешки ворочать.
08:58:45 11-07-2023
Вранье
09:02:59 11-07-2023
Точнее показатель не средняя, а медианная зарплата. Но почему-то о ней никогда не говорят. Скорей всего сравнение средней и медианной покажет сколько гребут начальники и т.н. элита и сколько остаётся большинству. Тем более что жизнь дорожает, а люди привыкли жить красиво. Думаю поэтому большое начальство не показывает медианную. И второй момент, почему-то считают вместе с подоходным налогом, тогда как реальная зп (тех же бюджетников) всегда на 13% меньше.
11:43:44 11-07-2023
Откуда такие данные?У кого она повысилась?Средняя зарплата 42 000?Сколько нам в глаза можно врать?Никогда не голосовал и не хочу поддерживать эту тотальную ложь.
11:55:35 11-07-2023
вы же хотите, чтобы вам выдавали желаемое за действительное? ну и почему возмущаетесь? они все правильно преподносят...