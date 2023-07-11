За год зарплата в Алтайском крае выросла на 21,3%

На апрель 2023 года она достигла 42 920 рублей

11 июля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

По итогам апреля 2023 года средняя номинальная зарплата в Алтайском крае выросла на 21,3% по сравнению с 2022 годом. Согласно данным Алтайкрайстата, она достигла 42 920 рублей.

Согласно данным статистического ведомства, в апреле 2022 года заработная плата составляла в среднем 34 842 рубля. Таким образом, прирост за 12 месяцев составил 8078 рублей.

При этом реальная начисленная заработная плата выросла чуть меньше — на 19,2%. Это можно объяснить низкой инфляцией в последние месяцы, а также падением реальной заработной платы в апреле 2022 года.