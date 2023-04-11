На "Госуслугах" вернули функцию удаления профиля

Сейчас удалить свою запись можно как через мобильное приложение, так и на сайте

11 апреля 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Функция удаления профиля на "Госуслугах" снова стала доступна онлайн. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас удалить запись можно как через мобильное приложение, так и на сайте.

Напомним, что кнопка удаления пропала в конце марта. Отключить свою учётную запись можно было лишь при посещении МФЦ. Как объясняли в Минцифры РФ, отключение возможности удаления учётной записи было связано с участившимися случаями взлома личных кабинетов.

Сама кнопка пропала после того, как перед началом весеннего призыва 1 апреля стало известно, что повестки призывникам будут отправлять в электронном виде. Как рассказывал депутат Госдумы Андрей Картаполов, в новом законопроекте, который будут рассматривать в Госдуме 11 апреля, электронные повестки планируют приравнять к бумажным, чтобы у них была одинаковая юридическая сила.