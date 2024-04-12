На какой стадии дело новосибирского зампрокурора Кузьменок, которую судят в Барнауле

По делу состоялось уже 17 заседаний

12 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Любовь Кузьменок в суде / Фото: Антон Дегтярев

В Ленинском районном суде Барнаула продолжают рассматривать дело бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Уже закончился допрос свидетелей, сейчас идет предоставление доказательств стороной защиты. Об этом amic.ru рассказали в суде.

Там отметили, что допрос свидетелей завершился около трех недель назад, после этого началось предоставление доказательств. Сторона обвинения их уже предоставила, теперь это делает сторона защиты. После этого будет допрос подсудимой, прения сторон и приговор.

На данный момент по делу Кузьменок в Ленинском районном суде состоялось уже 17 заседаний. Последнее прошло 10 апреля. Большую часть заседаний занял опрос свидетелей, среди которых предприниматель Олег Яровой, экс-руководитель управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александра Аверина, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Брызгалов и другие. Следующее заседание по делу назначено на 16 апреля.

Напомним, Любовь Кузьменок подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что в период с 2016 по 2018 год Кузьменок получала взятки от одного из бенефициаров торгового центра "Восток" Дмитрия Башмакова за покровительство его компаниям ООО "Сателит", ООО "Луч" и иных организаций, связанных с торговым центром "Восток".

Посредниками в передаче взяток были Олег Яровой и Александра Аверина. Последняя лично передавала Кузьменок по 100 тысяч рублей каждый месяц, 100 тысяч брала себе за посредничество и 150 тысяч – за оказание юридической помощи Башмакову и его организациям. 150 тысяч рублей получал за посредничество Олег Яровой. Всего Кузьменок получила за покровительство 2,5 млн рублей, считает следствие. А на всю схему бизнесмен потратил 12,4 млн рублей.

Процесс перенесли в Барнаул, чтобы Кузьменок не оказывала давления на суд. Подробнее о деле в отношении зампрокурора можно прочитать здесь.