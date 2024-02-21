Замглавы новосибирского МЧС выступил в суде по делу экс-зампрокурора Кузьменок

Свидетелей по делу Кузьменок продолжили допрашивать в Ленинском районном суде Барнаула 20 февраля

21 февраля 2024, 07:15, Антон Дегтярев

Любовь Кузьменок / Фото: Антон Дегтярев

В Ленинском районном суде Барнаула продолжили допрашивать свидетелей по делу бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. На процессе 20 февраля суд допросил участников проверок торгового центра "Восток". Одним из его бенефициаров был бизнесмен Дмитрий Башмаков, который, по версии следствия, давал взятки Кузьменок. Перед судом выступили бывший начальник миграционного контроля и замначальника главного управления МЧС Новосибирской области Алексей Брызгалов и экс-начальник миграционного контроля Управления по вопросам миграции по Новосибирской области Евгений Выступов. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

В чем подозревают Кузьменок?

Любовь Кузьменок подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Следствие считает, с 2016 по 2018 год Кузьменок получала взятки от одного из бенефициаров торгового центра "Восток", Дмитрия Башмакова. Посредниками в передаче взяток были Олег Яровой и Александра Аверина. Последняя каждый месяц передавала деньги Кузьменок: клала их ей в сумку.

Предприниматель каждый месяц передавал по 500 тысяч рублей под видом юридических услуг Авериной. Из них Аверина 100 тысяч передавала Кузьменок, 100 тысяч оставляла себе за посредничество и 150 тысяч – за оказание юридической помощи Башмакову и его фирмам. Остальные 150 тысяч рублей она платила за посредничество Олегу Яровому.

Всего Кузьменок за покровительство Башмакову получила 2,5 млн рублей, полагает следствие. А сам Башмаков потратил на взятки Кузьменок 12,4 млн рублей.

За вознаграждения Кузьменок покровительствовала Башмакову и помогала его компаниям – ООО "Сателит", ООО "Луч" и иным организациям, связанным с торговым центром "Восток". Кузьменок перечисленные обвинения отрицает.

Судят бывшего зампрокурора в Барнауле, чтобы она не оказывала давление на суд. Подробнее о деле можно прочитать по ссылке.

Ленинский районный суд Барнаула / Фото: amic.ru

Что сказали свидетели?

Евгений Выступов

На процессе по делу Кузьменок 20 февраля выступили два участника проверок торгового центра "Восток". Первым на вопросы суда отвечал экс-начальник миграционного контроля управления по вопросам миграции по Новосибирской области Евгений Выступов. Он связан с эпизодом по делу Кузьменок, который произошел в 2016-2017 годах. Следствие считает, что тогда Кузьменок обеспечила в пользу Башмакова рассмотрение коллективной жалобы граждан КНР.

Выступов рассказал, что их управление неоднократно проверяло ТЦ "Восток" и находило нарушения в его работе.

"Основные нарушения касались режима пребывания иностранных граждан. Проверки мы проводили в рамках акции "Нелегальный мигрант". Они проходили совместно с сотрудниками ФСБ и уголовного розыска", – пояснил Выступов.

В августе 2016 года ФСБ направило в управление письмо, в котором предложила вместе с миграционным управлением проверить ситуацию с мигрантами в торговом центре "Восток". Проверка была проведена, мигрантов привлекли к административной ответственности.

Однако прокуратура Новосибирской области запросила материалы по проверке, назвала решение о привлечении мигрантов к административной ответственности необоснованным и вынесла представление управлению. К сотрудникам миграционного контроля ведомство применило дисциплинарные меры, сказал он.

Выступова тогда смутило то, что прокуратура требовала от управления составить специальный протокол для проверки, который ранее "они никогда не составляли". Именно отсутствие этого документа позволило прокурорам упрекнуть их в нарушении федерального закона № 294 и стало поводом для наказания.

Выступов пояснил, что требование "является нетипичным для прокуратуры", которая ранее не отменяла решений миграционного управления. И еще в допросе следствия Выступов допустил заинтересованность контролирующего ведомства и повышенное внимание с его стороны к ТЦ "Восток".

Алексей Брызгалов

Вторым на процессе выступил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области и начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Брызгалов. Он рассказал суду, что был знаком с Кузьменок, однако они только виделись на совещаниях не более трех-четырех раз.

По словам Брызгалова, МЧС начало проверять ТЦ "Восток" весной 2018 года – после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Тогда этот объект попал в список ТЦ, которые прокуратура должна была проверить вместе с сотрудниками МЧС. В итоге прокуратура в ходе проверки нашла только три-четыре незначительных нарушения.

Алексей Брызгалов / Фото: 54.mchs.gov.ru

В мае 2018 после обращения общественников из Москвы пришло поручение о внеплановой проверке ТЦ, которую провело МЧС. В итоге у торгового центра нашли более 10 нарушений пожарной безопасности (например, у ТЦ были проблемы с дымоудалением, эвакуационными выходами, системами пожаротушения и так далее) и торговому центру дали предписание их устранить.

"Было выдано предписание, в дальнейшем акт выдан в мае, рассмотрение дела переносилось. Был составлен протокол на юрлицо. В итоге на ООО "Сателит" наложили штраф 175 тысяч рублей, дело было обжаловано, ряд позиций суд снял, но в целом постановление оставили, снизили сумму штрафа до 150 тысяч рублей, он был оплачен в июле-августе 2018 года. Акт был выдан, предписание на устранение нарушений и копию акта мы направили в прокуратуру Новосибирской области. Обращение о приостановке деятельности ТЦ также мы направили в прокуратуру, оно было рассмотрено", – рассказал он.

Однако исковое заявление о приостановке деятельности ТЦ, на котором настаивало МЧС, прокуратура в суд так и не отправила. Тем самым торговый центр продолжил работать и проблем с пожарной безопасностью не устранил.

При этом, считает Брызгалов, акта о проведении проверки, предписания и постановления о привлечении к административной ответственности было достаточно для подачи прокуратурой иска в суд. Ведь нарушения пожарной безопасности, выявленные в ТЦ "Восток", напрямую угрожали жизни и здоровью людей. Три из них входили в список нарушений, при которых власти поручили "принимать исчерпывающие меры", подчеркнул Брызгалов.

В процессе допроса свидетеля произошла и перепалка между сотрудниками прокуратуры и стороной защиты. Первые, в частности, упрекали последних что они дублируют вопросы и многократно возвращаются к тому, о чем свидетели уже говорили. Суд несколько вопросов защиты к свидетелям снял. Адвокату Кузьменок сделали замечание.

Как идет суд?

Сейчас на суде по делу Любови Кузьменок продолжается опрос свидетелей. На прошлом заседании выступили предприниматель Олег Яровой и экс-руководитель управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александра Аверина, которые передавали взятки от Башмакова Кузьменок за помощь его бизнесу. Они рассказали о том, что Яровой действительно давал взятки Кузьменок через Аверину, а Кузьменок, в свою очередь, помогала бизнесу Башмакова. При этом защита говорила о противоречиях в показаниях.