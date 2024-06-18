На Мемориале Славы в Барнауле отремонтируют наружное освещение почти за 12 млн рублей

Также продолжается поиск подрядчика на благоустройство территории комплекса

18 июня 2024, 12:50, ИА Амител

Мемориал Славы в Барнауле / Фото: amic.ru

Наружное освещение отремонтируют на Мемориале Славы в Барнауле в 2024 году. На это власти города готовы потратить максимум 11,9 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Лот разместили на портале 14 июня, заявки можно подавать до 26 июня 2024 года. Итоги торгов подведут 28 июня. Подрядчик начнет работу с даты заключения контракта и закончит до 1 ноября 2024 года. Договор будет действовать до 26 ноября включительно.

Сначала подрядчик должен будет демонтировать старые прожекторы, провода, светильники, опоры и другие старые элементы наружного освещения. Затем он займется устройством сети электроснабжения, прокладкой кабельно-проводниковой продукции, проведет пусконаладочные работы и работы по нанесению элементов на топосъемку и установит новое наружное освещение.

Напомним, что до 20 июня продолжается поиск подрядчика на благоустройство территории Мемориала Славы в Барнауле. Мэрия готова выделить на работы 39,3 млн рублей. На площади планируется обновить освещение, плитку, заменить бордюрный камень, сделать парковки, тротуар и так далее.

На самом мемориале восстановят буквы в фамилиях, также там очистят стелу и тумбы со священной землей городов-героев. Запланирован и ремонт стилобата, который объединяет скульптурную группу "Прощание" и стелы. Проведет подрядчик и озеленение прилегающей территории.