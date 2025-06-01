На место убитого главы Завьяловского района ищут нового руководителя

Конкурсный отбор начнется уже 2 июня

01 июня 2025, 17:35, ИА Амител

Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Завьяловском районе Алтайского края объявлен конкурс на должность руководителя муниципалитета. Как сообщает "Банкфакс", нового главу выберут в середине июля по результатам голосования депутатов.

Конкурсный отбор начнется уже 2 июня и продлится по 18 июля. В последний день кандидаты представят свое видение развития муниципалитета и ответят на вопросы членов конкурсной комиссии.

Главу Завьяловского района выбирают на пятилетний срок. Сейчас эти обязанности выполняет Максим Селлер.

Напомним, что 4 марта в Завьяловском районе убили главу местной администрации Николая Онищенко. После произошедшего предполагаемый убийца Анатолий Фенин попытался свести счеты с жизнью. С тяжелым ранением головы его перевезли в больницу Барнаула и ввели в искусственную кому. 9 марта он скончался. Возможной причиной трагедии как родные Фенина, так и жители села называют слишком высокое давление на него, в том числе на фоне уголовных дел.