Алтайские следователи предъявили обвинение убийце главы районного отдела ГО и ЧС

Мотивом преступления стали "длительные неприязненные отношения бытового характера"

08 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Следователи предъявили жителю Баевского района обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По информации правоохранителей, инцидент произошел 4 апреля 2025 года в селе Баево. 44-летний мужчина, будучи пьяным, приехал к дому знакомого и выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья – пуля попала в голову хозяина, от чего он скончался на месте. Мотивом преступления стали "длительные неприязненные отношения бытового характера".

"По ходатайству следователя СК судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – добавили в ведомстве.

Как ранее сообщалось, убитым оказался начальник местного отдела ГО и ЧС Сергей Крицких. Прощание с ним прошло 8 апреля в Баево. По словам местных жителей, обвиняемый ревновал свою жену к чиновнику. Известно, что предполагаемый убийца ранее был сотрудником полиции.

Напомним, что чуть больше месяца назад в Алтайском крае произошло схожее преступление – 4 марта в Завьяловском районе убили главу местной администрации Николая Онищенко. После произошедшего предполагаемый убийца Анатолий Фенин попытался свести счеты с жизнью. С тяжелым ранением головы его перевезли в больницу Барнаула и ввели в искусственную кому. 9 марта он скончался. Возможной причиной трагедии как родные Фенина, так и жители села называют слишком высокое давление на него, в том числе на фоне уголовных дел.