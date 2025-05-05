На площади Советов в Барнауле начали монтировать трибуны ко Дню Победы. Фото
9 мая здесь пройдет торжественное построение войск Барнаульского гарнизона
05 мая 2025, 15:40, ИА Амител
В Барнауле начали устанавливать трибуны на площади Советов, где в День Победы состоится торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона.
В построении, которое запланировано на 10:00, примут участие 22 парадных расчета, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр. Кроме того, по площади Советов пройдет колонна "Бессмертного полка".
Напомним, в День 80-летия Великой Победы во всех районах краевой столицы будут организованы различные праздничные мероприятия. Ознакомиться с афишей подробнее можно здесь.
Кроме того, впервые за несколько лет во всех районах Барнаула прогремят грандиозные салюты. Праздничные фейерверки запустят в 22:00.
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