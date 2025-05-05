На площади Советов в Барнауле начали монтировать трибуны ко Дню Победы. Фото

9 мая здесь пройдет торжественное построение войск Барнаульского гарнизона

05 мая 2025, 15:40, ИА Амител

Трибуны на площади Советов в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Трибуны на площади Советов в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле начали устанавливать трибуны на площади Советов, где в День Победы состоится торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона.

В построении, которое запланировано на 10:00, примут участие 22 парадных расчета, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр. Кроме того, по площади Советов пройдет колонна "Бессмертного полка".

Напомним, в День 80-летия Великой Победы во всех районах краевой столицы будут организованы различные праздничные мероприятия. Ознакомиться с афишей подробнее можно здесь.

Кроме того, впервые за несколько лет во всех районах Барнаула прогремят грандиозные салюты. Праздничные фейерверки запустят в 22:00.