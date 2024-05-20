Более трех километров проспекта Энергетиков в Барнауле восстановят в 2024 году
Участок обеспечит проезд к промышленным предприятиям краевой столицы
20 мая 2024, 15:00, ИА Амител
На проспекте Энергетиков в Барнауле восстановят участок протяженностью более трех километров по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Ремонт продлится до конца 2024 года. Там, где раньше не было асфальтового покрытия, сейчас идут земляные работы и формируется основание проезжей части. Обновленный участок обеспечит проезд к промышленным предприятиям краевой столицы. Об этом сообщила пресс-служба алтайского Минтранса.
Как чиновники оценили состояние дорог в Барнауле?
Качество работ на проспекте Энергетиков в ходе выездного совещания оценил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов. Также он вместе с представителями Алтайавтодора, подрядчиками и председателем комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Валерием Ведяшкиным проинспектировал состояние и других участков, которые построили или строят по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
Так, Воронов оценил состояние полотна на Павловском тракте, который отремонтировали в 2021 году, и на улице Малахова, где работы шли в 2023-м. По итогам осмотра были обнаружены недочеты, которые исправят в ближайшее время.
Подрядчик Андрей Багдасарян объяснил, что работы по гарантии здесь еще проводятся, и все замечания подрядчик устранит. Антон Воронов подчеркнул, что трафик на этих дорогах один из самых высоких в городе, и поэтому на них нужно обеспечивать качественное содержание полотна. По словам министра, это поможет в дальнейшем сократить расходы на ремонт.
Кроме того, Воронов побывал на улицах 65 лет Победы и 280 лет Барнаула, где идет строительство двух дорог. Министр обсудил с подрядчиком ООО "Сибинвест" темпы работ и технические вопросы.
"Сохранить достигнутые показатели"
По итогам совещания Воронов подчеркнул, что выделенные по федеральным программам и из краевого бюджета деньги позволили "значительно улучшить качество наших дорог".
"Приведены в норматив не только ключевые дороги города, но и подъезды к социально значимым объектам. Обеспечивается проезд в густонаселенных кварталах, важный для жителей тех или иных микрорайонов. В этом году нацпроект в том формате, который действовал с 2019-го, завершается. Теперь перед нами поставлена задача – сохранить достигнутые показатели. А это значит обеспечить в городских агломерациях сохранность 85% дорог, приведенных в нормативное состояние. Поэтому все сделанные объекты важно сохранять, поддерживать, чтобы как можно дольше продлить срок их эксплуатации", – отметил Воронов.
Напомним, что по всему Алтайскому краю летом 2024 года приведут в порядок 38 участков дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". 11 из них проходят через населенные пункты. В Барнауле в 2024 году отремонтируют 21 участок общей протяженностью 24,2 километра по тому же нацпроекту. Среди самых крупных проектов – участки дорог на улицах 65 лет Победы (от Сергея Семенова до Павловского тракта) и 280-летия Барнаула (от улицы 65 лет Победы до Попова). В общей сложности на дорожный ремонт в городе из разных источников в 2024 году потратят около 1,3 миллиарда рублей. Это должно повысить долю нормативных дорог, ставших частью нацпроекта, с 82,70 до 85,10% (554,94 км).
15:06:28 20-05-2024
Дорогу от Змеиногорского тракта до СНТ Росинка когда-нибудь отремонтируют? Или в бюджете опять нет средств? Ни митинги, ни обращения, ни предписания ГИБДД ни к чему не приводят. Не успел сезон начаться, а уже автобусы ходят с перебоями. Техника ломается от таких "дорог"
15:57:02 20-05-2024
Гость (15:06:28 20-05-2024) Дорогу от Змеиногорского тракта до СНТ Росинка когда-нибудь ... СНТ росинка должно строить эту дорогу за свои бабки. Кроме этого СНТ она никому не нужна. Проведите собрание, соберите деньги и аля улю.
16:13:02 20-05-2024
Гость (15:57:02 20-05-2024) СНТ росинка должно строить эту дорогу за свои бабки. Кроме... Во-первых, за конкретно эту дорогу отвечает город, а не СНТ. Во-вторых, если бы она не была никому нужна, то по ней бы не гоняли ежедневно десятки грузовых авто до новеньких коттеджей в Центральном.
16:18:22 20-05-2024
Гость (16:13:02 20-05-2024)по ней бы не гоняли ежедневно десятки грузовых авто до новеньких коттеджей в Центральном.
Задавайте свои вопросы и претензии жителям коттеджей в Центральном.
16:26:19 20-05-2024
Гость (16:13:02 20-05-2024) Во-первых, за конкретно эту дорогу отвечает город, а не СНТ.... Так с ними и скооперируйтесь. Все вам должны.
16:45:21 20-05-2024
А когда на Взлетной хотя бы ямочный ремонт сделают?