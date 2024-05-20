Более трех километров проспекта Энергетиков в Барнауле восстановят в 2024 году

Участок обеспечит проезд к промышленным предприятиям краевой столицы

20 мая 2024, 15:00, ИА Амител

Выездное совещание по проверке ремонта дорог в Барнауле/ Фото: Минтранс Алтайского края

На проспекте Энергетиков в Барнауле восстановят участок протяженностью более трех километров по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Ремонт продлится до конца 2024 года. Там, где раньше не было асфальтового покрытия, сейчас идут земляные работы и формируется основание проезжей части. Обновленный участок обеспечит проезд к промышленным предприятиям краевой столицы. Об этом сообщила пресс-служба алтайского Минтранса.

Как чиновники оценили состояние дорог в Барнауле?

Качество работ на проспекте Энергетиков в ходе выездного совещания оценил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов. Также он вместе с представителями Алтайавтодора, подрядчиками и председателем комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Валерием Ведяшкиным проинспектировал состояние и других участков, которые построили или строят по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Так, Воронов оценил состояние полотна на Павловском тракте, который отремонтировали в 2021 году, и на улице Малахова, где работы шли в 2023-м. По итогам осмотра были обнаружены недочеты, которые исправят в ближайшее время.

Подрядчик Андрей Багдасарян объяснил, что работы по гарантии здесь еще проводятся, и все замечания подрядчик устранит. Антон Воронов подчеркнул, что трафик на этих дорогах один из самых высоких в городе, и поэтому на них нужно обеспечивать качественное содержание полотна. По словам министра, это поможет в дальнейшем сократить расходы на ремонт.

Кроме того, Воронов побывал на улицах 65 лет Победы и 280 лет Барнаула, где идет строительство двух дорог. Министр обсудил с подрядчиком ООО "Сибинвест" темпы работ и технические вопросы.

Дорожный ремонт / Фото: amic.ru

"Сохранить достигнутые показатели"

По итогам совещания Воронов подчеркнул, что выделенные по федеральным программам и из краевого бюджета деньги позволили "значительно улучшить качество наших дорог".

"Приведены в норматив не только ключевые дороги города, но и подъезды к социально значимым объектам. Обеспечивается проезд в густонаселенных кварталах, важный для жителей тех или иных микрорайонов. В этом году нацпроект в том формате, который действовал с 2019-го, завершается. Теперь перед нами поставлена задача – сохранить достигнутые показатели. А это значит обеспечить в городских агломерациях сохранность 85% дорог, приведенных в нормативное состояние. Поэтому все сделанные объекты важно сохранять, поддерживать, чтобы как можно дольше продлить срок их эксплуатации", – отметил Воронов.

Напомним, что по всему Алтайскому краю летом 2024 года приведут в порядок 38 участков дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". 11 из них проходят через населенные пункты. В Барнауле в 2024 году отремонтируют 21 участок общей протяженностью 24,2 километра по тому же нацпроекту. Среди самых крупных проектов – участки дорог на улицах 65 лет Победы (от Сергея Семенова до Павловского тракта) и 280-летия Барнаула (от улицы 65 лет Победы до Попова). В общей сложности на дорожный ремонт в городе из разных источников в 2024 году потратят около 1,3 миллиарда рублей. Это должно повысить долю нормативных дорог, ставших частью нацпроекта, с 82,70 до 85,10% (554,94 км).