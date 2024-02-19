Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2024 году и сколько на них потратят денег

Планы на последний год реализации нацпроекта "БКД"

19 февраля 2024, 06:15, ИА Амител

Ремонт дорог / Фото: сайт мэрии Барнаула

21 участок дорог общей протяженностью 24,2 километра отремонтируют в Барнауле в рамках последнего года реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Рассказываем, что это за участки и сколько средств на них направят.

Итак, какие улицы приведут в порядок в этом году?

Крупных объектов не много. Среди них строительство участков дорог на улицах 65 лет Победы (от Сергея Семенова до Павловского тракта) и 280-летия Барнаула (от улицы 65 лет Победы до Попова). Власти заключили контракт с ООО "Барнаульское ДСУ № 4" на строительство улицы 65 лет Победы, цена контракта – 252 млн рублей.

Другие участки:

– улица Островского (от Антона Петрова до Новгородской);

– улица Новгородская (от Малахова до Новгородской, 34);

– улица Фурманова (от Павловского тракта до Власихинской);

– проезд вдоль детского сада № 279 (от улицы Фурманова до Рылеева);

– улица Юрина (от Просторной до Солнечной Поляны);

– улица Северо-Западная (четная сторона от проспекта Ленина до улицы Советской Армии);

– улица Северо-Западная (нечетная сторона от проспекта Ленина до улицы Антона Петрова);

– улица Сухой Лог (от Попова до Власихинской);

– проспект Энергетиков (от Попова до Власихинской, Трактовой);

– улица Гущина (от Матросова до Северо-Западной);

– улица Короленко (от проспекта Красноармейского до улицы Челюскинцев);

– улица Ветеринарная (от Ковыльной до Новосибирской);

– улица Ярных (от дома № 2 до проспекта Калинина, 39);

– улица Чернышевского (от проспекта Комсомольского до улицы Промышленной);

– улица Суворова (от Новосибирской до Целинной);

– переулок Некрасова (от Интернациональной до Крупской);

– улица Мамонтова в селе Власиха (от улицы Сосновой до Мамонтова, 200/1);

– улица Инициативная (от здания № 14а к. 2 до № 36б по улице Новосибирской);

– мост по проезду Ташкентскому, 19б.

И сколько денег потратят на ремонт?

В общей сложности из различных источников бюджета на дорожный ремонт в 2024 году направят около 1,3 миллиарда рублей. Это позволит увеличить долю нормативных дорог, включенных в национальный проект, с 82,70 до 85,10% (554,94 км).

В данный момент проводится подготовка конкурсных процедур по определению подрядных организаций на ремонт и строительство автомобильных дорог в 2024 году.

А какие дороги отремонтировали в Барнауле в 2023 году?

В 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 12 дорожных участков. Посмотреть полный список можно по ссылке. Ремонт и строительство дорог в Барнауле в 2023-м обошлось более чем в 916 миллионов рублей. Всего же на дороги и ремонт мостов в краевой столице из разных источников бюджета потратили около 4 миллиардов рублей.