Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2024 году и сколько на них потратят денег
Планы на последний год реализации нацпроекта "БКД"
19 февраля 2024, 06:15, ИА Амител
21 участок дорог общей протяженностью 24,2 километра отремонтируют в Барнауле в рамках последнего года реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Рассказываем, что это за участки и сколько средств на них направят.
Итак, какие улицы приведут в порядок в этом году?
Крупных объектов не много. Среди них строительство участков дорог на улицах 65 лет Победы (от Сергея Семенова до Павловского тракта) и 280-летия Барнаула (от улицы 65 лет Победы до Попова). Власти заключили контракт с ООО "Барнаульское ДСУ № 4" на строительство улицы 65 лет Победы, цена контракта – 252 млн рублей.
Другие участки:
– улица Островского (от Антона Петрова до Новгородской);
– улица Новгородская (от Малахова до Новгородской, 34);
– улица Фурманова (от Павловского тракта до Власихинской);
– проезд вдоль детского сада № 279 (от улицы Фурманова до Рылеева);
– улица Юрина (от Просторной до Солнечной Поляны);
– улица Северо-Западная (четная сторона от проспекта Ленина до улицы Советской Армии);
– улица Северо-Западная (нечетная сторона от проспекта Ленина до улицы Антона Петрова);
– улица Сухой Лог (от Попова до Власихинской);
– проспект Энергетиков (от Попова до Власихинской, Трактовой);
– улица Гущина (от Матросова до Северо-Западной);
– улица Короленко (от проспекта Красноармейского до улицы Челюскинцев);
– улица Ветеринарная (от Ковыльной до Новосибирской);
– улица Ярных (от дома № 2 до проспекта Калинина, 39);
– улица Чернышевского (от проспекта Комсомольского до улицы Промышленной);
– улица Суворова (от Новосибирской до Целинной);
– переулок Некрасова (от Интернациональной до Крупской);
– улица Мамонтова в селе Власиха (от улицы Сосновой до Мамонтова, 200/1);
– улица Инициативная (от здания № 14а к. 2 до № 36б по улице Новосибирской);
– мост по проезду Ташкентскому, 19б.
И сколько денег потратят на ремонт?
В общей сложности из различных источников бюджета на дорожный ремонт в 2024 году направят около 1,3 миллиарда рублей. Это позволит увеличить долю нормативных дорог, включенных в национальный проект, с 82,70 до 85,10% (554,94 км).
В данный момент проводится подготовка конкурсных процедур по определению подрядных организаций на ремонт и строительство автомобильных дорог в 2024 году.
А какие дороги отремонтировали в Барнауле в 2023 году?
В 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 12 дорожных участков. Посмотреть полный список можно по ссылке. Ремонт и строительство дорог в Барнауле в 2023-м обошлось более чем в 916 миллионов рублей. Всего же на дороги и ремонт мостов в краевой столице из разных источников бюджета потратили около 4 миллиардов рублей.
07:07:09 19-02-2024
Три года администрация Барнаула гарантирует ремонт ул.Целинной идущей к 4 дошкольным учреждениям, краевой больнице им Эрдмана, школа 118 и трём избирательным участкам. Страшно представить, если бы силами жителей и бизнеса, не была построена дорога по ул.Целинной прилегающая к краевой больнице, школе 118 и храму Архистратига Михаила, с двумя парковками и тротуаром. На, это ушло 9 тыс.тонн вторичных строительных и дорожных материалов! Благодарим администрацию края и города за выделение средств за последующее асфальтирование, оборудование неровными поверхностями, разметками о пешеходных переходах, "Дети на дороге", дорожными знаками и освещением. (30 лет дорог, парковок и освещения не было)
08:04:38 19-02-2024
А позорную рамку на Юрина перед Просторной уберут?
09:28:02 19-02-2024
Солнечная Поляна и Павловский тракт без рамки.
11:23:52 19-02-2024
Надеюсь улицу Юрина (от Просторной до Солнечной Поляны) расширят и тротуары построят, а так же лишних "лежачих полицейских"уберут.