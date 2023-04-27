На работу как на праздник. Как в день парламентаризма прошла сессия АКЗС

19-я сессия алтайских депутатов совпала с памятной датой России

27 апреля 2023, 14:35, ИА Амител





































































































19-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Апрельская сессия АКЗС, которая совпала с Днём парламентаризма, оказалась богатой на события. Депутаты успели ожесточённо поспорить о новых запретах для детей, увеличили выплаты почётным гражданам и отказались снижать муниципальный фильтр на губернаторских выборах. А ещё народные избранники поддержали инициативу Виктора Томенко и сделали ежегодными выплаты детям войны. Кроме того, парламентарии заслушали доклад бизнес-омбудсмена Андрея Осипова. Самые запоминающиеся эпизоды сессии – в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.