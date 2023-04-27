На работу как на праздник. Как в день парламентаризма прошла сессия АКЗС
19-я сессия алтайских депутатов совпала с памятной датой России
27 апреля 2023, 14:35, ИА Амител
19-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Апрельская сессия АКЗС, которая совпала с Днём парламентаризма, оказалась богатой на события. Депутаты успели ожесточённо поспорить о новых запретах для детей, увеличили выплаты почётным гражданам и отказались снижать муниципальный фильтр на губернаторских выборах. А ещё народные избранники поддержали инициативу Виктора Томенко и сделали ежегодными выплаты детям войны. Кроме того, парламентарии заслушали доклад бизнес-омбудсмена Андрея Осипова. Самые запоминающиеся эпизоды сессии – в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.
16:41:48 27-04-2023
Разделение властей, "П"резидент, западная демократия - это всё от лукавого, это все фейк, от ньюбуржуа эпохи просвещения... Взятое за основу у рабовладельцев и переписанное под современности 17 века!.. а позже введённое в Америке, под видом освободительной войны!.. а по факту эта ньюбуржуа отжала у Англии её колонию, и продолжила обогащаться, так как Европа уже не давала большой прибыли, да и по сути была колонией Англии... Самая настоящая демократия, народная, это наша исконно русская, где выбирали представителей от Народа на круг, сход, вече, или собор! Поэтому Большевики отдали Всю Власть Советам...! А сегодня руководителей, законников, советчиков целые горы, а ни кто ни за что не отвечает, и толком что нужно для народа уже не умеет!..