Депутаты в 2,5 раза увеличили выплаты для почётных граждан Алтайского края

С инициативой выступила ЛДПР, другие фракции поддержали

27 апреля 2023, 13:40, Александра Черданцева

Звание "Почетный гражданин Алтайского края" / Фото: akzs.ru

Почти 21 тысячу рублей будут ежемесячно получать почётные жители Алтайского края с 1 июля 2023 года. Это в 2,5 раза больше, чем сейчас. Изменения закона добились либерал-демократы.

Франция ЛДПР внесла этот вопрос на рассмотрение на сессии в четверг, 27 апреля. "За" проголосовали 53 депутата из 57, присутствовавших на заседании. То есть поддержали почти единогласно.

Почему выплату решили увеличить?

Потому что в ЛДПР уверены: принцип начисления надо менять, да и сама выплата уже очень скромная, она не росла с 2014 года.

"Сейчас это установленная сумма – 8500 рублей. Её нужно пересмотреть из-за инфляции и учитывая особые заслуги граждан, удостоенных звания "Почётный гражданин", – рассказал коллегам глава фракции, глава комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов.

По словам Семёнова, в некоторых других сибирских регионах выплата значительно выше. Например, почётные граждане Красноярского края и Томской области получат по 25 тыс. рублей, Иркутской области – по 20 тыс., блей, а Новосибирской – 22,9 тыс.

И сколько точно теперь будет выплата?

Точная сумма на текущий год – 20 917 рублей. Она рассчитывается так: 150% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в 2023 году (13 945 рублей). Каждый год она будет расти пропорционально индексации прожиточного минимума.

На это из бюджета потребуется почти 1,5 млн рублей.

Кто получает звание "Почётный гражданин Алтайского края"?

Звание дают за особо выдающиеся заслуги перед регионом. Например, за участие в его развитии, достижения в труде, защиту прав и свобод человека и гражданина. А ещё – за личное мужество и героизм, которые человек проявил во время исполнения служебного или гражданского долга.

На данный момент эту высшую награду присудили 46 жителям региона. В их числе, например, ветеран Бийского олеумного завода, почётный гражданин Бийска, почётный работник отрасли боеприпасов и спецхимии Анатолий Ананьин и руководитель Барнаульского филиала благотворительного фонда Западно-Сибирской железной дороги Валерий Регер.