На рассекреченном видео Минобороны США с НЛО увидели образ херувима

Власти подчеркнули, что ролик пока не изучался специалистами

13 мая 2026, 10:29, ИА Амител

Данные об НЛО в США / Фото: Department of war

Американские духовные лидеры заявили об обнаружении изображения херувима на одном из недавно рассекреченных министерством обороны США видеороликов с неопознанными летающими объектами. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на британское издание Daily Star.

Пастор из Техаса Джош Хоуэртон опубликовал в соцсетях пост о двухминутной записи 2013 года — на ней в инфракрасном диапазоне зафиксирован объект, напоминающий восьмиконечную звезду.

По словам священнослужителя, увиденное поразительно похоже на описание херувимов из ветхозаветной Книги пророка Иезекииля, где упоминаются колеса с необычным устройством — так называемое "колесо в колесе". Вслед за этим представитель Конгресса Анна Паулина Луна разместила на своей странице изображение херувима.

Мнения по поводу природы объекта разошлись. Некоторые комментаторы предположили, что он больше напоминает шестикрылых серафимов из Книги пророка Исаии. Однако скептики сразу указали на несоответствие: на видео у НЛО четко видны восемь "крыльев", тогда как у серафимов их всего шесть.

Власти США прокомментировали ситуацию: в официальном заявлении подчеркивается, что запись пока не изучалась профильными специалистами. В ведомстве подчеркнули, что ролик нельзя считать доказательством существования ангелов или херувимов. Добавим, 10 мая стало известно о содержании рассекреченных ФБР США файлов об НЛО. В них есть информация о существах маленького роста.