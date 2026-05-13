На рассекреченном видео Минобороны США с НЛО увидели образ херувима
Власти подчеркнули, что ролик пока не изучался специалистами
13 мая 2026, 10:29, ИА Амител
Американские духовные лидеры заявили об обнаружении изображения херувима на одном из недавно рассекреченных министерством обороны США видеороликов с неопознанными летающими объектами. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на британское издание Daily Star.
Пастор из Техаса Джош Хоуэртон опубликовал в соцсетях пост о двухминутной записи 2013 года — на ней в инфракрасном диапазоне зафиксирован объект, напоминающий восьмиконечную звезду.
По словам священнослужителя, увиденное поразительно похоже на описание херувимов из ветхозаветной Книги пророка Иезекииля, где упоминаются колеса с необычным устройством — так называемое "колесо в колесе". Вслед за этим представитель Конгресса Анна Паулина Луна разместила на своей странице изображение херувима.
Мнения по поводу природы объекта разошлись. Некоторые комментаторы предположили, что он больше напоминает шестикрылых серафимов из Книги пророка Исаии. Однако скептики сразу указали на несоответствие: на видео у НЛО четко видны восемь "крыльев", тогда как у серафимов их всего шесть.
Власти США прокомментировали ситуацию: в официальном заявлении подчеркивается, что запись пока не изучалась профильными специалистами. В ведомстве подчеркнули, что ролик нельзя считать доказательством существования ангелов или херувимов. Добавим, 10 мая стало известно о содержании рассекреченных ФБР США файлов об НЛО. В них есть информация о существах маленького роста.
10:40:37 13-05-2026
Очень хорошо, все в церкви, деньги в коробочку, попу на телескоп.
Херувимы — один из высших ангельских чинов в христианской и иудейской традициях, входящий в первую триаду небесной иерархии. Согласно богословскому толкованию, особенно в сочинении Дионисия Ареопагита «О небесной иерархии», херувимы следуют за серафимами и обладают особой способностью к познанию и созерцанию Бога. Их задача — принимать Божественный свет и передавать мудрость другим ангельским чинам и людям.
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Внешний облик херувимов, согласно видениям пророка Иезекииля, включает четыре лица (человека, льва, вола и орла), четыре крыла и тела, покрытые глазами. Однако эти образы трактуются как символические, а не буквальные.
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Херувимы в исламе известны как карубиййун (араб. كروبيين, мн. ч. от керуб) и являются высшими ангелами, окружающими Трон Аллаха. Они упоминаются в Коране в суре «Прощающий» (40:7):
«Те, которые несут Трон, и те, которые вокруг него, прославляют хвалой своего Господа…»
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Семитская тема, иудейская.
Кстати, арабы и евреи являются семитскими племенами.
10:55:00 13-05-2026
Ну точно ведь.
Что теперь скажут аметисты?
16:00:06 13-05-2026
Гость (10:55:00 13-05-2026) Ну точно ведь.Что теперь скажут аметисты?... Будут молчать. Как и положено камням.
15:00:28 13-05-2026
В 2013 году , когда увидели явление и надо было ДУМАТЬ , не откладывая до 2026 года , нагрузку усердного умственного ТРУДА .
Бездумьем с 2013 до 2026 года хотели похвастаться ?