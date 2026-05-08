Пентагон опубликовал архивные данные о НЛО

На сайте военного ведомства размещены более 162 файлов — фото, видео и документы с разведданными и досье ФБР

08 мая 2026, 22:22, ИА Амител

НЛО / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Gigachat. amic.ru

Пентагон обнародовал архивные данные о неопознанных летающих объектах — об этом военное министерство США сообщило в соцсети X, сообщает "Газета.ru".

В рамках президентской программы Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters, нацеленной на повышение прозрачности информации о неопознанных аномальных явлениях, ведомство опубликовало более 162 файлов.

Среди размещенных на сайте Пентагона материалов — фотографии, видеозаписи, текстовые документы с разведданными, а также досье ФБР. В досье вошли показания очевидцев: как гражданских лиц, так и военных, включая астронавтов NASA.

В официальном сообщении подчеркивается, что позиция Дональда Трампа в этом вопросе отличается от подхода предыдущих американских лидеров: если раньше власти пытались "дискредитировать или переубедить" граждан, то теперь курс взят на "максимальную прозрачность".

Анонс публикации прозвучал еще в конце апреля. Тогда Трамп пообещал представить миру правительственные документы о феномене НЛО, назвав тему "чем‑то, захватывающим умы".

Ранее сообщалось, что американский генерал, изучавший НЛО, мог бесследно исчезнуть на Украине. Такие специалисты сейчас проводят инструкции для боевиков ВСУ.