Пентагон опубликовал архивные данные о НЛО
На сайте военного ведомства размещены более 162 файлов — фото, видео и документы с разведданными и досье ФБР
08 мая 2026, 22:22, ИА Амител
Пентагон обнародовал архивные данные о неопознанных летающих объектах — об этом военное министерство США сообщило в соцсети X, сообщает "Газета.ru".
В рамках президентской программы Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters, нацеленной на повышение прозрачности информации о неопознанных аномальных явлениях, ведомство опубликовало более 162 файлов.
Среди размещенных на сайте Пентагона материалов — фотографии, видеозаписи, текстовые документы с разведданными, а также досье ФБР. В досье вошли показания очевидцев: как гражданских лиц, так и военных, включая астронавтов NASA.
В официальном сообщении подчеркивается, что позиция Дональда Трампа в этом вопросе отличается от подхода предыдущих американских лидеров: если раньше власти пытались "дискредитировать или переубедить" граждан, то теперь курс взят на "максимальную прозрачность".
Анонс публикации прозвучал еще в конце апреля. Тогда Трамп пообещал представить миру правительственные документы о феномене НЛО, назвав тему "чем‑то, захватывающим умы".
Ранее сообщалось, что американский генерал, изучавший НЛО, мог бесследно исчезнуть на Украине. Такие специалисты сейчас проводят инструкции для боевиков ВСУ.
22:55:06 08-05-2026
Над Барнаулом видел, в районе Чайки зависало. А утром в газетах написали, что в аэропорту, на взлетную полосу приземлилось.
08:42:58 09-05-2026
. (22:55:06 08-05-2026) Над Барнаулом видел, в районе Чайки зависало. А утром в газе... Пить меньше надо!
19:35:24 13-05-2026
Внимательный из Б (08:42:58 09-05-2026) Пить меньше надо!... Банальное мышление,сразу про алкоголь писать,вверх глупости
08:25:16 09-05-2026
Вы ещё про операцию Блю Бим напишите!?...