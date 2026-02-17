Барак Обама заявил о существовании инопланетян

Экс-президент США признал в популярном подкасте, что внеземная жизнь реальна, но добавил, что сам пришельцев не видел

17 февраля 2026, 11:02, ИА Амител

Бывший президент США Барак Обама неожиданно ворвался в топ обсуждений, сделав сенсационное заявление в субботнем подкасте. По данным The Washington Post, политик прямо заявил: инопланетяне существуют.

«Они реальны, но я их не видел», — заявил экс-президент.

При этом бывший глава Белого дома не преминул задеть любимую тему конспирологов о секретных подземных базах. По его словам, никаких скрытых объектов нет — если только не существует грандиозного заговора, о котором не знали даже президенты.

После выхода интервью соцсети буквально взорвались. Сторонники теорий об НЛО тут же ухватились за слова Обамы, окрыленные уверенностью, что правда где-то рядом, а власти десятилетиями скрывают истину.