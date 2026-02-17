Барак Обама заявил о существовании инопланетян
Экс-президент США признал в популярном подкасте, что внеземная жизнь реальна, но добавил, что сам пришельцев не видел
17 февраля 2026, 11:02, ИА Амител
Бывший президент США Барак Обама неожиданно ворвался в топ обсуждений, сделав сенсационное заявление в субботнем подкасте. По данным The Washington Post, политик прямо заявил: инопланетяне существуют.
«Они реальны, но я их не видел», — заявил экс-президент.
При этом бывший глава Белого дома не преминул задеть любимую тему конспирологов о секретных подземных базах. По его словам, никаких скрытых объектов нет — если только не существует грандиозного заговора, о котором не знали даже президенты.
После выхода интервью соцсети буквально взорвались. Сторонники теорий об НЛО тут же ухватились за слова Обамы, окрыленные уверенностью, что правда где-то рядом, а власти десятилетиями скрывают истину.
11:19:38 17-02-2026
Почему Трамп удалил видеоролик про семейство Обамов в виде приматов?
11:26:22 17-02-2026
В космосе миллиарды миллиардов планет.
Не может так быть что Земля уникальная и единственная.
Если жизнь возникла спонтанно, то и на других планетах это возможно.
А если жизнь занесена панспермией (археи или бактерии), то это прямо говорит о том что где-то была жизнь
11:46:25 17-02-2026
Ну а как обаме то не знать про их существование. Стоит только взглянуть на него и сразу понятно - Да есть.
12:05:45 17-02-2026
был палеоконтакт.
древние артефакты, которые наука никак не объясняет.
во всех религиях - боги сошедшие со звезд на огненных колесницах.
думаю, что в архивах Ватикана скрывают не количество сожженных ведьм и не количество фашистов, переправленных в аргентину - там настоящая история Земли и человечества
13:08:27 17-02-2026
13:08:27 17-02-2026
документы Эпштейна это ничто по сравнению с тем, что хранят архивы Ватикана. Папашки там жгли будь здоров.
16:49:57 17-02-2026
16:49:57 17-02-2026
согласен
согласен
13:10:14 17-02-2026
13:10:14 17-02-2026
Эти мифы для того, чтобы управлять благоленными.
Эти мифы для того, чтобы управлять блаженными.
16:51:23 17-02-2026
16:51:23 17-02-2026
нами уже управляют
14:02:30 17-02-2026
Бардак Банана его правильно скорее всего зовут
16:37:47 17-02-2026
С большой натяжкой совы на глобус звучит заголовок заметки.
21:26:08 17-02-2026
фиг с ними, инопланетянами, за лифты пусть ответит