Общество

Барак Обама заявил о существовании инопланетян

Экс-президент США признал в популярном подкасте, что внеземная жизнь реальна, но добавил, что сам пришельцев не видел

17 февраля 2026, 11:02, ИА Амител

НЛО / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Gigachat. amic.ru
Бывший президент США Барак Обама неожиданно ворвался в топ обсуждений, сделав сенсационное заявление в субботнем подкасте. По данным The Washington Post, политик прямо заявил: инопланетяне существуют.

«Они реальны, но я их не видел», — заявил экс-президент.

При этом бывший глава Белого дома не преминул задеть любимую тему конспирологов о секретных подземных базах. По его словам, никаких скрытых объектов нет — если только не существует грандиозного заговора, о котором не знали даже президенты.

После выхода интервью соцсети буквально взорвались. Сторонники теорий об НЛО тут же ухватились за слова Обамы, окрыленные уверенностью, что правда где-то рядом, а власти десятилетиями скрывают истину.

Комментарии 11

Гость

11:19:38 17-02-2026

Почему Трамп удалил видеоролик про семейство Обамов в виде приматов?

Гость

11:26:22 17-02-2026

В космосе миллиарды миллиардов планет.
Не может так быть что Земля уникальная и единственная.
Если жизнь возникла спонтанно, то и на других планетах это возможно.
А если жизнь занесена панспермией (археи или бактерии), то это прямо говорит о том что где-то была жизнь

Гость

11:46:25 17-02-2026

Ну а как обаме то не знать про их существование. Стоит только взглянуть на него и сразу понятно - Да есть.

Гость

12:05:45 17-02-2026

был палеоконтакт.
древние артефакты, которые наука никак не объясняет.
во всех религиях - боги сошедшие со звезд на огненных колесницах.
думаю, что в архивах Ватикана скрывают не количество сожженных ведьм и не количество фашистов, переправленных в аргентину - там настоящая история Земли и человечества

Гость

13:08:27 17-02-2026

Гость (12:05:45 17-02-2026) был палеоконтакт.древние артефакты, которые наука никак ... документы Эпштейна это ничто по сравнению с тем, что хранят архивы Ватикана. Папашки там жгли будь здоров.

Гость

16:49:57 17-02-2026

Гость (13:08:27 17-02-2026) документы Эпштейна это ничто по сравнению с тем, что хранят ...
согласен

Гость

13:10:14 17-02-2026

Гость (12:05:45 17-02-2026) был палеоконтакт.древние артефакты, которые наука никак ...
Эти мифы для того, чтобы управлять блаженными.

Гость

16:51:23 17-02-2026

Гость (13:10:14 17-02-2026) Эти мифы для того, чтобы управлять блаженными.... нами уже управляют

Гость

14:02:30 17-02-2026

Бардак Банана его правильно скорее всего зовут

Гость

16:37:47 17-02-2026

С большой натяжкой совы на глобус звучит заголовок заметки.

Гость

21:26:08 17-02-2026

фиг с ними, инопланетянами, за лифты пусть ответит

