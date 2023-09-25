На сколько вырастут пенсии в России в 2024 году
Рассказываем, кого затронет индексация
25 сентября 2023, 13:59, ИА Амител
1 января 2024 года социальные пенсии в России вырастут на 7,5%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект бюджета Социального фонда. Рассказываем, на сколько увеличатся доходы пенсионеров.
Индексация затронет всех пенсионеров?
Нет. Выплаты вырастут только у неработающих пенсионеров.
И на сколько?
На 7,5%. Именно такой уровень инфляции заложен в макропрогнозе Минэкономики на 2024 год.
И сколько теперь будут получать пенсионеры?
С 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров увеличится на 1,6 тысячи рублей и составит 23,4 тысячи вместо 22,8 тысячи рублей прогнозированных в предыдущей версии бюджетных проектировок.
Когда в последний раз повышали пенсии?
Традиционно индексация социальных пенсий проводится один раз в год. В 2023 году это произошло 1 апреля. Рост составил 3,3%. Решение затронуло 4 миллиона человек.
Какие еще выплаты проиндексируют в 2024 году?
Увеличится максимальный размер декретных, больничных и выплат по уходу за ребенком. В частности, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц против 83 тысяч в 2023-м. Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих составит 49 тысяч рублей в месяц против 33,2 тысячи рублей в 2023 году.
Увеличение вызвано переходом на единый тариф с новой взносооблагаемой базой. Кроме того, с этого года работодатели обязаны платить социальные взносы и за сотрудников, которые работают по гражданско-правовому договору. В России их число составляет 4 млн человек.
14:14:15 25-09-2023
Зарплаты по 50 тысяч, пенсии по 25 , крабы по 500 рублей и низкая инфляция. Живи да радуйся, нет народ постоянно чем то не доволен.
16:44:48 25-09-2023
Ну да конечно на 900 рублей поднимут пенсию, спасибо за ваши 7.5% прибавки.
17:40:28 25-09-2023
Оно и по средней-то пенсии убогая картинка получается. Но большинство-то получает минималку, может, чуть выше, на пару сотен рубликов. Посчитайте от уровня минималки! Или что - не решитесь на такие подвиги? Страшно даже увидеть, какая цифирька получается в результате ваших благодеяний? А народ на это живет...
17:58:16 25-09-2023
не далее как 2 дня назад,тут написали что коммуналка вырастит на 9,8% и исходя из этого почему пенсии поднимут на 7,5% или у стариков появились левые доходы и они из за этого все равно станут жить лучше?