На сколько вырастут пенсии в России в 2024 году

Рассказываем, кого затронет индексация

25 сентября 2023, 13:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

1 января 2024 года социальные пенсии в России вырастут на 7,5%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект бюджета Социального фонда. Рассказываем, на сколько увеличатся доходы пенсионеров.

Индексация затронет всех пенсионеров?

Нет. Выплаты вырастут только у неработающих пенсионеров.

И на сколько?

На 7,5%. Именно такой уровень инфляции заложен в макропрогнозе Минэкономики на 2024 год.

И сколько теперь будут получать пенсионеры?

С 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров увеличится на 1,6 тысячи рублей и составит 23,4 тысячи вместо 22,8 тысячи рублей прогнозированных в предыдущей версии бюджетных проектировок.

Когда в последний раз повышали пенсии?

Традиционно индексация социальных пенсий проводится один раз в год. В 2023 году это произошло 1 апреля. Рост составил 3,3%. Решение затронуло 4 миллиона человек.

Какие еще выплаты проиндексируют в 2024 году?

Увеличится максимальный размер декретных, больничных и выплат по уходу за ребенком. В частности, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц против 83 тысяч в 2023-м. Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих составит 49 тысяч рублей в месяц против 33,2 тысячи рублей в 2023 году.

Увеличение вызвано переходом на единый тариф с новой взносооблагаемой базой. Кроме того, с этого года работодатели обязаны платить социальные взносы и за сотрудников, которые работают по гражданско-правовому договору. В России их число составляет 4 млн человек.