На трамвайной остановке в Барнауле, гдe водитель сбил двух человек, чинят ограждение

В аварии, которая произошла 11 октября, пострадали два человека

18 октября 2023, 16:02, ИА Амител









Фото: amic.ru

Работы по восстановлению ограждения начались на трамвайной остановке на проспекте Красноармейском в Барнауле, сообщил корреспондент amic.ru. 11 октября пьяный водитель сбил там двух человек.

Водитель Toyota Camry Gracia снес дорожное ограждение и сбил двух человек, которые ждали вагон общественного транспорта. По предварительной информации, 32-летний мужчина не справился с управлением. Позднее выяснилось, что он был пьян.

В отношении автомобилиста составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Позднее было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ. Водителя арестовали на два месяца.

В МВД рассказывали, что только в 2023 году автомобилист получил 15 штрафов по линии ГИБДД и один раз на него был наложен административный арест.