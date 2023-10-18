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На трамвайной остановке в Барнауле, гдe водитель сбил двух человек, чинят ограждение

В аварии, которая произошла 11 октября, пострадали два человека

18 октября 2023, 16:02, ИА Амител

Работы по восстановлению ограждения начались на трамвайной остановке на проспекте Красноармейском в Барнауле, сообщил корреспондент amic.ru. 11 октября пьяный водитель сбил там двух человек.

Водитель Toyota Camry Gracia снес дорожное ограждение и сбил двух человек, которые ждали вагон общественного транспорта. По предварительной информации, 32-летний мужчина не справился с управлением. Позднее выяснилось, что он был пьян.

В отношении автомобилиста составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Позднее было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ. Водителя арестовали на два месяца.

В МВД рассказывали, что только в 2023 году автомобилист получил 15 штрафов по линии ГИБДД и один раз на него был наложен административный арест.

Барнаул ДТП ремонт
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Комментарии 7

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Гость

16:56:37 18-10-2023

Ну вот, проблема решена. Один только вопрос, Надолго ли заборчик?

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Гость

07:55:39 19-10-2023

Гость (16:56:37 18-10-2023) Ну вот, проблема решена. Один только вопрос, Надолго ли забо... Ненадолго

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Гость

17:05:17 18-10-2023

Заборчик то однако ещё хилее чем был(

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Так она не

18:58:24 18-10-2023

Соответствует всём требованиям. Что ждём очередного несчастного случая. Или как?

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Гость

19:56:47 18-10-2023

"вагон общественного транспорта" как вагон и маленькая тележка

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Гость

07:32:17 19-10-2023

Зачем нам эта ценная информация?

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Гость

09:08:53 19-10-2023

Его уже опять сломали))))))))))

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