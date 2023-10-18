На трамвайной остановке в Барнауле, гдe водитель сбил двух человек, чинят ограждение
В аварии, которая произошла 11 октября, пострадали два человека
18 октября 2023, 16:02, ИА Амител
Работы по восстановлению ограждения начались на трамвайной остановке на проспекте Красноармейском в Барнауле, сообщил корреспондент amic.ru. 11 октября пьяный водитель сбил там двух человек.
Водитель Toyota Camry Gracia снес дорожное ограждение и сбил двух человек, которые ждали вагон общественного транспорта. По предварительной информации, 32-летний мужчина не справился с управлением. Позднее выяснилось, что он был пьян.
В отношении автомобилиста составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Позднее было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ. Водителя арестовали на два месяца.
В МВД рассказывали, что только в 2023 году автомобилист получил 15 штрафов по линии ГИБДД и один раз на него был наложен административный арест.
16:56:37 18-10-2023
Ну вот, проблема решена. Один только вопрос, Надолго ли заборчик?
07:55:39 19-10-2023
Гость (16:56:37 18-10-2023) Ну вот, проблема решена. Один только вопрос, Надолго ли забо... Ненадолго
17:05:17 18-10-2023
Заборчик то однако ещё хилее чем был(
18:58:24 18-10-2023
Соответствует всём требованиям. Что ждём очередного несчастного случая. Или как?
19:56:47 18-10-2023
"вагон общественного транспорта" как вагон и маленькая тележка
07:32:17 19-10-2023
Зачем нам эта ценная информация?
09:08:53 19-10-2023
Его уже опять сломали))))))))))