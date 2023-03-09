На третий срок. В алтайском педуниверситете после затяжной "паузы" выбрали ректора

Срок полномочий руководителя вуза составит пять лет

09 марта 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: old.altspu.ru

9 марта в АлтГПУ прошла конференция по выборам ректора. На должность руководителя претендовали два кандидата, в их числе действующий глава вуза Ирина Лазаренко. Именно она в третий раз подряд выиграла выборы, набрав 101 голос из 132 возможных. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе педуниверситета.

Кроме Лазаренко, на должность претендовал кандидат социологических наук, доцент, завкафедрой социологии, политологии и экономики АлтГПУ Виталий Кулиш. Он в итоге получил значительно меньше голосов в свою поддержку.

Кампания по выборам ректора в Алтайском педуниверситете стартовала ещё весной 2022 года. В апреле Учёный совет АлтГПУ утвердил список кандидатов на должность ректора. Помимо Лазаренко и Кулиша, в число претендентов входил начальник управления лицензирования и аккредитации Сергей Лякишев. Документы на всех кандидатов отправили в Москву, но долгое время Минобр не мог определиться с проведением аттестационной комиссии. В этой связи выборы в вузе задерживались, а ректор Ирина Лазаренко большую часть прошлого года отработала с приставкой и.о. В итоге до финального голосования добрались только двое.

Напомним, в 2012 году Лазаренко выбрали ректором первый раз. В 2017 году она вновь возглавила вуз. Тогда Ирина Лазаренко опередила своего единственного конкурента, проректора по учебной работе педуниверситета Аркадия Контева, более чем на 70 голосов. На старте кампании на должность главы вуза претендовали шесть человек, однако половина из них оказалась "за бортом" по решению Учёного совета. В частности, не был допущен на тот момент депутат АКЗС Владислав Вакаев.

К слову, именно при Лазаренко в 2014 году вуз сумел вернуть себе статус университета. До этого несколько лет он именовался академией.