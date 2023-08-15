На учебу в другой город: как отпустить ребенка и не сойти с ума?

Неправильная сепарация от родителей делает из детей несчастных взрослых

15 августа 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Очередная приемная кампания в вузы завершена, приказы о зачислении подписаны, родители и теперь уже полноправные студенты-первокурсники наконец-то могут выдохнуть и на полную катушку порадоваться успеху, к которому упорно шли на протяжении многих месяцев. Но эйфория длится недолго, ведь совсем скоро семьи, в которых дети поступили в вузы других городов, ждет разлука. Уже меньше чем через месяц от тех, кто еще вчера был объектом ежедневных забот, останется лишь голос в трубке телефона.

Как справиться с тревогой и пережить неизбежные перемены, рассказала amic.ru семейный психолог Анастасия Бовина.

Разделяй и не властвуй

Отделение от родителей, или сепарация, – это закономерный психологический процесс становления личности. Он начинается с момента рождения, когда ребенок шаг за шагом переходит от полной зависимости к равноправным отношениям с родителями и другими взрослыми.

"Вовремя вылететь из гнезда – это очень важно. Если этот процесс сбоит, человеку будет сложно построить свою собственную, отдельную от родителей жизнь", – подчеркнула Анастасия Бовина.

Самое главное в этом деле, не впадать в крайности, считает психолог. Одинаково плохо на завершающем этапе сепарации как резко и бесповоротно "резать пуповину", так и устанавливать тотальный и неусыпный контроль.

Бросая ребенка как котенка в омут самостоятельности – "выплывай сам, ты уже вырос", – родители помещают его в ситуацию сильнейшего стресса, даже если он и вправду до сих пор проявлял себя как вполне самодостаточная и рассудительная личность. Внезапно остаться без какой бы то ни было поддержки тяжело и взрослому человеку.

Но и диктовать, что делать и как жить, вмешиваться во все только потому, что они содержат ребенка, оплачивают его учебу и проживание в чужом городе, родители тоже не должны. Он либо закроется, отдалится от "предков" – вплоть до того, что по окончании учебы, обретя финансовую самостоятельность, совсем перестанет поддерживать с ними связь. Либо начнет подстраиваться под мнение и желания родителей: до определенного момента это послушание будет удобно для всех, но закончится такая история почти наверняка очень послушным и домашним сыном (или дочкой), который в 40 лет все еще живет с мамой и не может создать свою семью.

"Если ребенка лишили шанса стать самостоятельным, из него почти наверняка вырастет несчастный взрослый. Взрослый, который не любит себя, не ценит, не доверяет своему выбору, ведь его мнение и решения всегда обесценивались", – пояснила эксперт.

В процессе сепарации родитель должен быть не указующим перстом, не сторонним наблюдателем, а поддерживающим плечом. Настрой "я доверяю твоим решениям, я верю, что ты справишься, но если понадобится моя помощь, я всегда рядом" самый мудрый и комфортный.

Точки опоры

Даже самый позитивно настроенный и жаждущий самостоятельной жизни ребенок в первое время после переезда будет тосковать по родному дому. Так происходит всегда в процессе проживания любых изменений: старое и привычное уже утрачено, а новое еще не обретено – психике нужно время, чтобы адаптироваться к иным обстоятельствам.

Этот факт обязательно нужно проговорить с ребенком, он должен знать и быть готовым к тому, что время от времени ему будет грустно, тоскливо, печально, будет хотеться вернуться. Понимая механику происходящего, ему будет легче пережить этот кризис.

Например, будет проще принять необходимость разговоров и обсуждений своей тоски с родителями, друзьями, психологом – почему нет? Зная, что тем самым он разделяет тяжесть своей эмоциональной ноши с другим человеком, он уже не станет ершиться и воспринимать такие беседы как "сентиментальные сопли".

"В этот период очень важно иметь некие опоры, которые помогут сохранить баланс. Чаще всего это что-то, что приносило положительные эмоции и в прежней жизни: спорт, хобби, книги, кино. Объясните ребенку, что важно включать и это тоже (не только учебу) в его новую реальность. Пусть возьмет с собой в чужой город любимую вещь (одеяло, плюшевую игрушку, кружку и т.п.) – они добавят привычности и комфорта. Да, это немножко инфантильный способ, но он работает", – посоветовала психолог.

Также эксперт рекомендует проявить терпение, выстраивая отношения с новыми соседями, ведь теперь они – ваше домашнее окружение.

"Мелкие стычки и более неприятные конфликты неизбежны: все люди разные, период притирки обязательно будет. Не бойтесь показаться кому-то неудобным, не бойтесь выставлять личные границы и отстаивать их. Это нормально: попросить соседа не складывать вещи на вашу кровать. Пока вы ему не скажете об этом, он будет думать, что вас это устраивает. Возможно, придется повторить свою просьбу несколько раз, ничего страшного. Выстраивание отношений – это процесс. Линия, а не точка. Важно не уйти в агрессию или месть, а учиться конструктивно договариваться и находить компромиссы", – отметила Анастасия Бовина.

Сепарационный договор

Сепарацию ребенка тяжело пережить и родителям, в психологии для этого явления даже существует специальный термин – сепарационная тревога.

Отчего тревожатся мамы и папы? Они чувствуют, что степень их нужности упала, что как раньше уже не будет – возникает страх одиночества, покинутости.

Особенно тяжело переживают разлуку родители, которым ребенок "тяжело достался", например, часто болел в детстве. Опыт сепарации для них очень травматичен. Часто в неосознанной попытке удержать свою кровиночку возле себя усиливаются опека и контроль. Дети тоже должны знать об этом нюансе, чтобы лучше понимать поступки своих родителей.

Тем и другим важно договариваться о формате контроля. Например, созваниваемся ежедневно перед сном. Или приезжаем друг к другу в гости по очереди на выходных. Эти договоренности должны стать общим решением, их должны принять и родители, и дети. Принять и соблюдать, а не названивать по сто раз на дню и не сваливаться внезапно как снег на голову.

"Порой родителям кажется: если я включу всемогущий контроль, я смогу уберечь своего ребенка от всех бед и опасностей. Не сможете! Если чему-то суждено случиться, так оно и будет. Ребенок должен пойти в самостоятельную жизнь, должен делать свой выбор, совершать свои ошибки, спотыкаться и падать, а потом подниматься и идти дальше. А родители при этом должны не нависать над ним как Око Саурона, а идти рядом – благословлять и поддерживать", – предупредила психолог.

Как же снизить свой уровень тревоги за ребенка? Научите его максимальному количеству полезных практических навыков (готовить, стирать, убирать, платить коммуналку – если, например, купили ему собственную квартиру в другом городе и т. п.) и вместе обсудите максимально возможный набор жизненных сценариев. Съездите с ним в город, где ему предстоит учиться, помогите обустроиться на новом месте, пройдите вместе по улицам, по которым ему придется ходить, зайдите в нужные магазины, запишитесь в библиотеки и так далее.

Если ребенок испытывает эйфорию по поводу своей предстоящей самостоятельности, слишком идеализирует свою новую жизнь, аккуратно возвращайте его в реальность. Объясните, что картинка, которую он себе нарисовал в голове, может (но не обязательно!) сильно отличаться от того, что его ждет. Честно расскажите, как сами переживали подобный опыт, поделитесь показательными историями своих знакомых.

"Чем более полную инструкцию к жизни вы ему дадите, тем спокойнее будет вам самим. Но даже если он в чем-то споткнется, не нужно читать нравоучения: это обесценивает его опыт. Помните, что вы по-прежнему в одной команде. Проявите понимание, вместе подумайте, как исправить ситуацию. Только чувствуя вашу поддержку, ребенок всегда будет честен и открыт с вами", – посоветовала эксперт.

В среднем самый сложный этап сепарации занимает около полугода. По прошествии этого срока станет гораздо легче. Главное, что эмоциональная связь, сложившаяся между родителями и ребенком, при правильном подходе сохранится на всю жизнь.