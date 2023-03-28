"Сжимаются кулаки". Психолог о том, когда к школе не готовы родители ребёнка, а не он

Из-за каких мам и пап в родительских чатах невозможно находиться

28 марта 2023, 08:17, ИА Амител

1 сентября / Фото: amic.ru

С 1 апреля школы Алтайского края начнут принимать заявления в первые классы. Сейчас главная забота родителей будущих первоклассников – подготовить ребёнка к школе. Дошколят отдают на специальные курсы и "предшколы", водят к психологам, репетиторам. При этом мало кто задумывается, насколько готовы сами родители к смене привычной жизни. А между тем это может стать серьёзной проблемой для ребёнка и сформировать опасные комплексы. Какие – разбираемся с семейным психологом Анастасией Бовиной.

Жизнь меняется у всех

– Что значит неготовность родителя к школе?

– С точки зрения семейной жизни школа – это кризис, ведь меняется устоявшийся уклад, происходит переход из одного режима в другой. У ребёнка появляются новые обязанности и ответственность, дополнительные возможности и ограничения. Но то же самое происходит и со всеми остальными членами семьи. Как о детях на этом этапе судят по критерию "готов – не готов" к школе, так и о родителях можно говорить в тех же самых категориях.

Родитель не готов к школе, когда он боится отдавать ребёнка в "чужие руки", переживает за его адаптацию, считает, что малыш не потянет нагрузку, не доверяет системе образования в целом. С другой стороны, неготовность к школе – это и нежелание родителя выполнять собственные новые обязанности или неуверенность, что он сумеет с ними справиться. С появлением в семье первоклассника у мам и пап как минимум становится меньше свободного времени – а ведь не каждый взрослый готов и может пожертвовать привычным досугом ради ребёнка.

– Но почему вообще родители могут быть не готовы к школе?

– Самый главный триггер – это страхи, связанные с негативным школьным опытом. Возможно, были проблемы во взаимоотношениях с учителями или сверстниками, не давался какой-то предмет или в целом учёба. Если эта ситуация остро переживалась родителем в его детстве, то, возможно, что он боится повторения того же самого в жизни своего ребёнка. Тем более если тот излишне импульсивен или, напротив, замкнут, медлителен. То есть имеет особенности психики, а всё особенное всегда сложно унифицируется в систему.

Могут быть родители не готовы к школе и из-за собственной инфантильности, незрелости как личность. Это тот тип людей, которые привыкли перекладывать обязанности и ответственность за свои поступки на других, обвинять сходу, не разбираясь в ситуации. Но если их собственная психика недостаточно проработана, как же они смогут поддерживать своего ребёнка, помогать ему?

А если на эти две причины накладывается ещё и излишняя тревожность, то детям можно искренне посочувствовать. Такие родители всегда бегут впереди паровоза, пытаются всё сделать за ребёнка, решить все его проблемы, везде подстелить соломки. А потом приходят к психологам и жалуются, что их дитё ничего не умеет, ничего не хочет, у него нет никакой самостоятельности. Откуда же она появится, если ему не дали ни малейшего шанса?!

Дети очень быстро "схватывают" ситуации, в которых их избавят от инициативы и ответственности. И умело создают их: это учитель ничего не объяснил, быстро диктовал и я не успел записать, у одноклассников спрашивать не буду – они никогда ничего не говорят, ничем не делятся и так далее. И вот уже раскочегаренные родители бросаются разбираться с обидчиками.

В основе большинства мемов о родительских чатах лежит именно такое поведение мам и пап. В таких чатах очень тяжело находиться, причём эмоциональный фон в них оказывается заразным: один написал, другой подтвердил, третий вспомнил, что неделю назад у них так же было, четвёртый начал доказывать, что всё совсем не так, и все неправы. И понеслось: триста тысяч сообщений в минуту, в общем-то, ни о чём. Я сама столкнулась с такой историей. В итоге наши админы просто закрыли возможность комментирования, оставив только одностороннее информирование.

Ошибки – это важно

– Если гипервовлечённость это плохо, то где граница, по которой можно определить: всё, дорогой, дальше давай сам?

– Тут невозможно дать универсальный совет, все дети разные. Одного первоклашку уже со второй недели можно отпускать в школу без сопровождения, а кого-то, возможно, придётся встречать всю "началку". Вредна как гиперопека, так и попустительство, когда родители не контролируют ребёнка, не знают, где он болтается после школы до самого вечера.

В этом смысле лучший совет: просто будьте эмоционально вместе с ребёнком в этот непростой для него период. Не вместо, а вместе – этот очень важно. Интересуйтесь, что происходит в его жизни, обсуждайте, как прошёл день, расспрашивайте об отношениях с учителями, сверстниками.

Основываясь на опыте своей работы, я могу сказать, что часто обвинения в адрес школы о том, что не научили, что приходится делать всё дома с ребёнком, о непомерной нагрузке и так далее, не обоснованны. Это результат, прежде всего, вашей позиции, дорогие родители.

Школа – это начало взрослой жизни. Дайте ребёнку возможность совершать ошибки – они должны быть в жизни каждого человека. Невозможно прожить жизнь, не ошибаясь. Принимать свои промахи, не зацикливаться, а отпускать и, усвоив опыт, идти дальше человек учится со школьной скамьи.

Не говорите о школе сквозь зубы

– Что могут успеть сделать родители до 1 сентября, чтобы подготовиться к школе?

– Почти полгода – это целая уйма времени. Я бы посоветовала проговорить с ребёнком все бытовые моменты. Как всё будет, когда ты в первый раз придёшь в школу: сначала торжественная линейка, где будет вот так и вот так, потом вы пойдёте в класс, учитель вам расскажет, что такое школа, и чем вы здесь будете заниматься, – 40 минут будет длиться урок, во время которого нельзя шуметь, отвлекаться на разговоры, а нужно внимательно слушать учителя.

Кстати, новые правила, которые войдут в жизнь ребёнка вместе со школой, – это очень важный момент, их тоже нужно проговорить и соблюдать, это избавит его и вас от очень многих проблем.

Если возможно, сводите ребёнка на экскурсию в школу – как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Обязательно проговорите, что делать, если во время урока захотел в туалет, покушать, попить, как быть, если уроки закончились, а забирать его ещё не пришли, как познакомиться с одноклассниками, что предпринять, если с тобой не хотят дружить.

Эти подробные инструкции придадут уверенности не только ребенку, но и родителям, для них это такая же подготовка к школе.

А вот чего я не советую делать в оставшееся время, особенно в летние месяцы, так это перегружать детей занятиями. Их беззаботное детство почти закончилось, дайте насладиться оставшимися моментами. Возможно, на 1 сентября он и отправится с большим багажом знаний, но не факт, что своим рвением вы сохраните у него интерес к учёбе. Лучше пусть качественно отдохнёт и наберется сил, здоровья и солнечной энергии перед школой.

– Но как понять, что это именно я, а не мой ребёнок, не готов к школе? И что с этим делать?

– Очень простой тест: если при слове "школа" у вас возникает раздражение, отторжение, когда хочется съёжиться в маленький комочек или, наоборот, руки сжимаются в кулаки, значит, отдавать ребёнка в школу вы внутренне не готовы.

Что делать? Разделить ваши личные процессы и процессы вашего ребёнка. Если вам сложно сделать это самостоятельно, сходите к психологу или поговорите со своими родителями – почему в вашей жизни всё случилось именно так. Вам нужно завершить эту ситуацию, закрыть её для себя, чтобы не навязывать ребёнку.

Нельзя говорить с ребёнком о школе сквозь зубы. Он может не понять сути разговора, но отношение, эмоцию считает всегда. Ведь ребёнок изначально доверяет родителю. Важно понять, что это ваш, а не его опыт. Возможно, для него школа станет лучшим воспоминанием из детства. Жизнь, литература даёт нам множество подобных примеров, когда в школе завязывается самая крепкая дружба, рождается искренняя любовь, происходит осознание жизненного призвания.