На Украине обсуждают идею полного запрета хождения наличных денег
Так там собираются победить коррупцию
28 июня 2023, 15:45, ИА Амител
На Украине обсуждают идею полного запрета хождения наличных денег. Как сообщает ТАСС, инициаторы считают, что таким образом можно будет победить коррупцию.
Как заявил заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма на лондонской конференции Ukraine Recovery Conference, Киев хотел бы выстроить первую экономику без наличных денег.
"Мы обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Мы это обсуждаем. Но это очень глубокие и серьезные обсуждения с нашей командой, с премьер-министром, президентом", – подчеркнул он.
В ближайшие месяцы власти разработают дорожную карту, которая покажет, пойдут ли по этому пути в Киеве. Сам Шурма считает, что решение в отношении этих планов будет положительным.
16:08:32 28-06-2023
Вна Украдине могут смело отказываться от наличной гривны. Но от долларов, кои там почитаются выше Господа Бога и родителей, небратья не откажутся. Инфа 100%
16:27:58 28-06-2023
Гость (16:08:32 28-06-2023) Вна Украдине могут смело отказываться от наличной гривны. Но... Доллары тоже могут быть безналичными. Приехал в страну с долларами, перевел бумажки на свой валютный счет и пользуйся. Вопрос в том, что делать, если свет выключили или проблемы с сетью?
16:24:34 28-06-2023
На Украине до сих пор широко ходит в обращении доллар. У нас в 90-е часто считали в у.е., потом это ушло, а на Украине осталось. И от нала не откажутся, и крипта жива, и зарубежные финансовые помойки (оффшоры). Так что нынешние заявления - пыль в глаза для западных стран, показать какая прогрессивная Украина. И золото никто не отменял. Да и оплатить с личной карты товар и передать его чиновнику никто не помешает. И коррупцией так не борятся.