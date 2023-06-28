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На Украине обсуждают идею полного запрета хождения наличных денег

Так там собираются победить коррупцию

28 июня 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На Украине обсуждают идею полного запрета хождения наличных денег. Как сообщает ТАСС, инициаторы считают, что таким образом можно будет победить коррупцию.

Как заявил  заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма на лондонской конференции Ukraine Recovery Conference, Киев хотел бы выстроить первую экономику без наличных денег.

"Мы обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Мы это обсуждаем. Но это очень глубокие и серьезные обсуждения с нашей командой, с премьер-министром, президентом", – подчеркнул он.

В ближайшие месяцы власти разработают дорожную карту, которая покажет, пойдут ли по этому пути в Киеве. Сам Шурма считает, что решение в отношении этих планов будет положительным. 

Комментарии 3

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Гость

16:08:32 28-06-2023

Вна Украдине могут смело отказываться от наличной гривны. Но от долларов, кои там почитаются выше Господа Бога и родителей, небратья не откажутся. Инфа 100%

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Гость

16:27:58 28-06-2023

Гость (16:08:32 28-06-2023) Вна Украдине могут смело отказываться от наличной гривны. Но... Доллары тоже могут быть безналичными. Приехал в страну с долларами, перевел бумажки на свой валютный счет и пользуйся. Вопрос в том, что делать, если свет выключили или проблемы с сетью?

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Гость

16:24:34 28-06-2023

На Украине до сих пор широко ходит в обращении доллар. У нас в 90-е часто считали в у.е., потом это ушло, а на Украине осталось. И от нала не откажутся, и крипта жива, и зарубежные финансовые помойки (оффшоры). Так что нынешние заявления - пыль в глаза для западных стран, показать какая прогрессивная Украина. И золото никто не отменял. Да и оплатить с личной карты товар и передать его чиновнику никто не помешает. И коррупцией так не борятся.

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