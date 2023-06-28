Так там собираются победить коррупцию

28 июня 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На Украине обсуждают идею полного запрета хождения наличных денег. Как сообщает ТАСС, инициаторы считают, что таким образом можно будет победить коррупцию.

Как заявил заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма на лондонской конференции Ukraine Recovery Conference, Киев хотел бы выстроить первую экономику без наличных денег.

"Мы обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Мы это обсуждаем. Но это очень глубокие и серьезные обсуждения с нашей командой, с премьер-министром, президентом", – подчеркнул он.

В ближайшие месяцы власти разработают дорожную карту, которая покажет, пойдут ли по этому пути в Киеве. Сам Шурма считает, что решение в отношении этих планов будет положительным.