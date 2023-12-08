На Украине захотели заблокировать Telegram

Петицию разместили на сайте президента страны

08 декабря 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На территории Украины хотят запретить мессенджер Telegram, сообщает ura.ru.

Петиция с таким требованием появилась на сайте офиса президента страны 6 декабря. Ее автор утверждает, что приложение передает данные солдат и офицеров ВСУ российской стороне.

На данный момент петицию поддержали 557 человек из 25 тысяч необходимых. Сбор голосов продлится 90 дней.

В прошлом году создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров попросил не называть его российским миллиардером.