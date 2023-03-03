Кто вторгся в Брянскую область и какие "новые власовцы" воюют на стороне Украины?

Диверсанты обстреляли автомобиль, убили водителя и ранили ребёнка

03 марта 2023, 11:35, ИА Амител

Солдат / Фото: unsplash.com

Диверсионная группа проникла в села Любечане и Сушаны Брянской области в четверг, 2 марта. Диверсанты обстреляли автомобиль, убили двух человек и ранили ребёнка. Известно, что в Брянскую область вторгся некий "Русский добровольческий корпус" (в России он признан террористическим). Его представители сняли несколько видеороликов рядом с домами, людей на видео уже удалось опознать. Amic.ru разобрался, что такое "Русский добровольческий корпус" и кто конкретно "засветился" на видео.

Что такое "Русский добровольческий корпус"?

Это коллаборационисты, как, например, армия генерала Власова (РОА) в Великой Отечественной войне. Представители этой "группы" сняли несколько видеороликов рядом с домами в Брянской области и тем самым подтвердили своё участие в диверсии.

Экс-депутат Госдумы и иноагент Илья Пономарёв, который сам является коллаборационистом и с 2016 года живёт на Украине, заявил украинскому изданию "Страна", что в Брянскую область действительно проник "Русский добровольческий корпус". По его словам, там пребывают российские эмигранты из "правого движения". Он отметил, что в составе этого РДК россияне воевали ещё до начала спецоперации на Украине. И с сентября они якобы стали отдельным подразделением на Украине.

Пономарёв отметил, что проникновение РДК на территорию России – это символический ответ на последние требования Владимира Путина усилить охрану на границе с Украиной. Бывший депутат также объяснил, что коллаборационисты организовались, чтобы "положить конец существованию злобной империи зла".

К числу таких "борцов", по словам Пономарёва, относятся "Русский добровольческий корпус" и так называемый легион "Свобода России". Последний представляет сам Пономарёв. Этот же экс-депутат создал самопровозглашённый "Съезд народных депутатов", который состоит из бывших российских депутатов разных уровней и очень хочет стать "переходным парламентом".

"Русский добровольческий корпус" отличается от легиона "Свобода России" тем, что в первом состоят этнические русские эмигранты, проживающие на Украине и в Европе, а второй состоит из пленных российских солдат.

В целом коллаборационисты открыто выступают за проведение военных операций на территории России и за убийство русских. Пономарёв заявил "Стране", что украинской армии необходимо "заходить в Крым и с этого момента расширять наступление на территорию России".

Коллаборационисты подчиняются украинским властям?

Да. РДК находится в подчинении ВСУ и входит в состав Интернационального легиона ВСУ. Однако Пономарёв сказал "Стране", что не знает, была ли операция в Брянской области согласована с украинским командованием. Сами украинские власти свою причастность к инциденту отрицают.

Кто конкретно состоит в корпусе?

На фоне фельдшерского пункта позировал ультраправый россиянин Денис Капустин (он же Денис Никитин) с псевдонимом White Rex. Ранее СМИ публиковали с ним интервью как с бойцом "Русского добровольческого корпуса". В телеграм-канале White Rex Капустин подтвердил своё участие в диверсионной атаке на Брянскую область. Однако сказал, что детей они не расстреливали и заложников не брали. Илья Пономарёв также заявил, что Денис Капустин был главой вторгшегося в Россию отряда.

Никитин родился в Москве, в 17 лет переехал в Германию, где в составе банды скинхедов нападал на мигрантов из Азии и Африки. "Аргументы и Факты" пишут, что Капустин поддержал "Евромайдан" и назвал те события "национальной революцией".

Денис Капустин (слева) на видео из Брянской области / Скриншот из видео РДК

По информации "АиФ", Капустин состоял в группировке фанатов ЦСКА "Ярославка" и с 2011 года проводил в России турниры по единоборствам. На Украине обосновался с 2017 года, когда им заинтересовались правоохранительные органы Евросоюза. "АиФ" пишет, что Капустин не только нападал на мигрантов, но и торговал наркотиками, вербовал боевиков в неонацистские формирования и собирал средства на праворадикалов.

Baza опознала ещё нескольких коллаборационистов. Бородатый мужчина на видео – Освальд Лемох из Ярославской области. В аккаунте РДК в "Инстаграме" (принадлежит экстремистской организации Meta, её деятельность запрещена в России) писали, что Освальд придерживается правых взглядов, до 2018 года жил в Москве, а потом переехал на Украину.

Лысый мужчина на видео – Кирилл Канахин, известный под псевдонимом Кирилл Родосский. Он работал актёром в Москве, преподавал хатха-йогу и вёл YouTube-канал. В "Инстаграме" (принадлежит экстремистской организации Meta, её деятельность запрещена в России) РДК писал, что после событий на Манежной площади Канахин примкнул к правому движению, стал традиционалистом и увлёкся язычеством. После Майдана он уехал на Украину. Канахин рассказывал в соцсетях, что придерживался нацистских идей, а потом стал правым анархистом.

Кроме того, на видео был и четвёртый коллаборационист. СМИ пока не установили его личность.

Кирилл Канахин (слева) и Освальд Лемох (справа)

Удалось ли задержать диверсантов?

Нет. ФСБ сообщила, что "выдавила" диверсантов из Брянской области, нанеся по ней "массированный артиллерийский удар".

Что случилось?

Диверсионная группа проникла в Брянскую область и расстреляла автомобиль "Нива". Погиб один водитель, 10-летний мальчик был ранен. Ребёнок сумел вывести из обстрелянной машины двух школьниц. Затем стало известно и о втором погибшем.

Сначала СМИ писали о взятых заложниках в селах Любечане и Сушаны и обстреле автобуса, но эта информация не подтвердилась. В итоге представители группы сняли ролики и ушли с территории области. Они оставили мины, на одной из них подорвался автомобиль Росгвардии. Четверо росгвардейцев получили ранения, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Все ли правые воюют на стороне Украины?

Нет. СМИ не раз писали, что кризис на Украине расколол российское "правое движение" на два лагеря: одни после 2014 года поддержали "русскую весну", а другие – "Евромайдан".

На стороне России воюет много представителей правых взглядов. Например, Диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) "Русич".

Правые занимаются и волонтёрской деятельностью на освобождённых территориях Украины. Так, гуманитарную помощь в новые российские регионы возит "Общество.Будущее", помощью обычным жителям и солдатам занимается националистическое издательство "Чёрная сотня", создавшая гуманитарный проект "Тыл-22".

Также действия российских войск поддерживают последователи русских националистов Егора Просвирнина и Константина Крылова. К русским националистам причисляют и одного из главных лиц "русской весны" Игоря Стрелкова.