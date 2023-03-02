Два человека погибли в результате нападения диверсантов на Брянскую область

Оперативные службы проводят необходимые мероприятия

02 марта 2023, 21:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Число погибших мирных жителей в результате нападения диверсионной группы в брянском селе Любечане выросло до двух, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия", – написал глава региона.

Напомним, 2 марта украинская диверсионная группа проникла в Брянскую область, обстреляла машину, убила водителя, ранила 10-летнего ребёнка и взяла в заложники несколько человек.

Ребёнка доставили в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает.