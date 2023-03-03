Теракт и двое погибших. Всё, что известно о нападении диверсантов на Брянскую область

В атаке на Брянскую область участвовала группа коллаборационистов

03 марта 2023, 12:55, ИА Амител

Коллаборационисты в Брянской области / Кадр из видео террористического "Русского добровольческого корпуса"

Группа диверсантов напала на сёла Любечане и Сушаны Брянской области в четверг, 2 марта. Она обстреляла автомобиль, убила двоих человек и ранила 10-летнего мальчика. Ответственность за теракт взяла на себя группа коллаборационистов под названием "Русский добровольческий корпус" (признан террористическим и запрещён в РФ). Amic.ru собрал всю информацию об атаке.

Что произошло?

2 марта диверсионная группа проникла в Брянскую область и разделилась на части. Одна группа пошла в село Любечане, а вторая – в село Сушаны Климовского района области. Эти населённые пункты находятся в 20 километрах друг от друга.

В Любечанах диверсанты расстреляли движущийся автомобиль "Нива", в котором был водитель и трое детей. Водитель "Нивы" погиб, 10-летний мальчик выжил, он сумел вывести из обстрелянного автомобиля двух школьниц. Кроме того, в этом селе был и второй погибший.

СМИ писали, что в Сушанах взорвали электрическую подстанцию и одну газовую станцию. Также сообщалось о сброшенной на дом бомбе.

Кроме того, на оставленной диверсантами мине подорвался автомобиль Росгвардии. Четверо росгвардейцев получили ранения, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Также ВСУ обстреляли сёла Ломаковка и Тёткино Брянской области, сообщила Readovka. Во втором погиб мирный житель, писало издание со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта. Обстрелу подвергся и Киреевский район Тульской области, пишет Readovka.

Кто именно напал на Брянскую область?

На Брянскую область напала группа коллаборационистов под названием "Русский добровольческий корпус". Он подчиняется ВСУ и входит в состав так называемого Интернационального легиона. В корпусе числятся российские эмигранты из правого движения. Один из коллаборационистов рассказал латвийскому изданию "Важные истории" (нежелательная организация, сайт заблокирован на территории РФ), что их было 45 человек, и "бойцы" организовали засаду на две БМП.

Представители РДК сняли в сёлах видеоролики. На них "засветились" члены правого движения Денис Капустин (он же Денис Никитин), Освальд Лемох и Кирилл Родосский. Подробнее об этой диверсионной группе можно прочитать здесь.

А заложников не было?

Сначала СМИ писали о шести взятых заложниках в селе Сушаны и о заложниках в Любечанах. Однако эта информация не подтвердилась.

Школьный автобус тоже не взрывался?

Нет. В первые часы вторжения СМИ писали об обстреле школьного автобуса. Говорилось, что два человека якобы погибло, а один ранен. Однако местные власти эту информацию опровергли, сообщив изданию РИА Новости, что школы в Брянской области работают дистанционно.

Удалось ли задержать диверсантов?

Нет. ФСБ заявила, что "выдавила" группу диверсантов на территорию Украины, нанеся по противнику "массированный артиллерийский удар", пишет "Интерфакс".

Как на атаку отреагировали российские власти?

Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом. Он подчеркнул, что боевики открыли огонь по гражданским лицам, и заявил, что "именно такие люди" хотят лишить русских исторической памяти, истории, традиций и языка.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий сравнил диверсантов с террористами Шамилем Басаевым и Салманом Радуевым. А депутат Госдумы Виктор Соболев призвал "заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну".