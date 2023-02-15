На юге Алтая уже вскрылась река ото льда

Снимки сделали в Тигирекском заповеднике

15 февраля 2023, 11:20, ИА Амител







Фото: Елена Мезенцева / Государственный заповедник "Тигирекский"

В Краснощёковском районе Алтайского края на территории Тигирекского заповедника река Большой Тигирек вскрылась ото льда.

"Почти весенний привет из Тигирекского заповедника!" – сообщили сотрудники охраняемой территории во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ожидается сложная паводковая ситуация из-за большого количества осадков в январе.

Начальник регионального управления МЧС Александр Макаров в начале февраля заявлял, что ведомство готовится к наихудшему сценарию прохождения паводка в этом году.

При этом пока ещё неизвестно, когда на Алтай придёт "весеннее" потепление.