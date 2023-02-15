На юге Алтая уже вскрылась река ото льда
Снимки сделали в Тигирекском заповеднике
15 февраля 2023, 11:20, ИА Амител
Фото: Елена Мезенцева / Государственный заповедник "Тигирекский"
В Краснощёковском районе Алтайского края на территории Тигирекского заповедника река Большой Тигирек вскрылась ото льда.
"Почти весенний привет из Тигирекского заповедника!" – сообщили сотрудники охраняемой территории во "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ожидается сложная паводковая ситуация из-за большого количества осадков в январе.
Начальник регионального управления МЧС Александр Макаров в начале февраля заявлял, что ведомство готовится к наихудшему сценарию прохождения паводка в этом году.
При этом пока ещё неизвестно, когда на Алтай придёт "весеннее" потепление.
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