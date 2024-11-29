На Земле началась магнитная буря уровня G2

Она продлится до полудня

29 ноября 2024, 07:30, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Фото: unsplash.com / NASA

На Земле 29 ноября разыгралась магнитная буря, следует из данных сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Она началась примерно в полночь по алтайскому времени и закончится в полдень. В пике ее значение будет достигать уровня G2 – средняя буря.

Ученые прогнозировали, что геоудары сегодня также ожидаются с 18:00 до 21:00. Но в обновленном прогнозе об этом речи уже нет.

25 ноября на Солнце зарегистрировали три вспышки, близкие по мощности к классу Х. Такие события сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли вызывают магнитные бури.