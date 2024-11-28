Магнитная буря накроет Алтайский край в ближайшее время

Мощность геоударов будет достигать уровня G2

28 ноября 2024, 07:30, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Фото создано с помощью нейросети DALL-E

Очередная магнитная буря ожидается на Земле 29 ноября, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Космические удары обрушатся на Землю с полуночи по барнаульскому времени и продлятся примерно до полудня, а затем – с шести до девяти вечера.

В пике их мощность будет достигать уровня G2 – средняя буря.

Прогноз магнитных бурь с сайта xras.ru

Накануне ученые зарегистрировали три вспышки на Солнце, близкие по мощности к классу Х.