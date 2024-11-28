Магнитная буря накроет Алтайский край в ближайшее время
Мощность геоударов будет достигать уровня G2
28 ноября 2024, 07:30, ИА Амител
Вспышка на Солнце / Фото создано с помощью нейросети DALL-E
Очередная магнитная буря ожидается на Земле 29 ноября, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Космические удары обрушатся на Землю с полуночи по барнаульскому времени и продлятся примерно до полудня, а затем – с шести до девяти вечера.
В пике их мощность будет достигать уровня G2 – средняя буря.
Накануне ученые зарегистрировали три вспышки на Солнце, близкие по мощности к классу Х.
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